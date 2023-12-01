Блокирование границы. Таможня в ноябре недовыполнила план поступлений в бюджет на 20% — Finance.ua

Блокирование границы. Таможня в ноябре недовыполнила план поступлений в бюджет на 20% Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Блокирование границы. Таможня в ноябре недовыполнила план поступлений в бюджет на 20%

В ноябре Государственная таможенная служба по результатам таможенных оформлений импорта и экспорта товаров перечислит в госбюджет 39,2 млрд грн таможенных и других платежей, или 81% от плана. Главной причиной падения таможенных платежей он считает блокирование пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев.

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Индикативный показатель в 48,5 млрд грн выполнен всего на 39,2 млрд грн или на 81%, сообщил Гетманцев в своем телеграм-канале.

По его словам, учитывая перевыполнение плана в октябре, недовыполнение в ноябре можно объяснить лишь падением грузооборота на западном участке границы.

«Вот прямые потери от бессмысленного незаконного и несправедливого блокирования», — отметил нардеп.

По данным Гостаможслужбы, в октябре по сравнению с сентябрем 2023 года поступления выросли на 5 млрд грн, или на 11,7% (соответственно в сентябре в бюджет перечислили 43,3 млрд грн). По сравнению с октябрем прошлого года (32,5 млрд грн) фактические поступления увеличились на 48,8%, или на 15,8 млрд грн.

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