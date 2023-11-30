Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина — Finance.ua

Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина, Фото: kresy.pl

Украина может, в частности, говорить о любых компромиссах в системе «Шлях», в электронной очереди для прекращения забастовки польских перевозчиков.

Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко во время брифинга.

«Польские перевозчики имеют пять основных требований, и некоторые требования, я бы сказала, могут быть выполнены украинской стороной. Это доступ к системе „Шлях“, возвращение пустых европейских грузовиков без очереди. К сожалению, электронная очередь и система „Шлях“ не являются на 100% прозрачными, что раздражает наших европейских партнеров… Я считаю, что мы можем говорить о любых компромиссах в системе „Шлях“, в электронной очереди, отдельная линия для европейского транспорта, но мы не можем говорить об одном пункте — это возврат разрешений для наших перевозчиков», — сказала Клименко.

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Она отметила, что переговоры ведутся на дипломатическом уровне со Словакией и Польшей.

«Этот вопрос решается на уровне исполнительной власти, и Европейские институции должны также вмешиваться не бюрократическими процедурами, а какими-то более эффективными инструментами», — рассказала Клименко.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики приступили к физической блокировке трех из четырех крупнейших пограничных переходов на польско-украинской границе. Как украинские, так и польские экспортеры, импортеры и перевозчики уже терпят убытки, так же страдают и отношения между двумя странами, которые еще не успели восстановиться после зернового конфликта.

УНН По материалам:

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