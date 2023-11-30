Перевозчики Словакии с 1 декабря заблокируют пункт пропуска на границе с Украиной — Finance.ua

Перевозчики Словакии с 1 декабря заблокируют пункт пропуска на границе с Украиной Сегодня 11:12

Перевозчики Словакии с 1 декабря заблокируют пункт пропуска на границе с Украиной

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о намерении с 1 декабря заблокировать пункт пропуска «Вышнее Немецкое — Ужгород» на границе с Украиной.

Как говорится в заявлении организации от 29 ноября, пограничный переход будет перекрыт с 15:00, однако время окончания акции протеста не определено. Организаторы акции хотят таким образом присоединиться к перевозчикам из Польши, которые уже почти 4 недели блокируют свои пограничные переходы.

Они требуют немедленно расторгнуть соглашение между ЕС и Украиной, из-за которого, по их мнению, «транспортный рынок Словакии начинает приходить в упадок». Речь идет о возврате разрешений на грузоперевозки для украинских транспортных компаний.

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Организаторы блокады считают, что в Евросоюзе и Еврокомиссии должны понять, что отменив разрешения для украинских перевозчиков, негативные последствия якобы ощущает не только Польша и другие соседние с Украиной страны, но и рынки по всему ЕС.

«Блокада не ограничит транспортировку гуманитарных грузов, военной помощи, живых животных, топлива и охлажденных (свежих) товаров. Этот транспорт пересечет границу без ограничений», — говорится в заявлении Союза автомобильных перевозчиков.

Другие коммерческие грузы будут пропускать через границу со скоростью четыре фуры в час.

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«Как видно по полным грузовикам, которые едут по нашим дорогам, у них нет товаров гуманитарного, военного или связанного с необходимостью продовольственной безопасности, иначе они бы прошли через польскую блокаду», — считают в UNAS.

Организаторы также отмечают, что решение ЕС об отмене спецразрешений было принято с целью оказания помощи Украине во время войны. «Союз автомобильных перевозчиков Словакии никоим образом не против помощи Украине. Но ЕС заключил этот договор, возможно, с благими намерениями, но без анализа влияния на рынки соседних с Украиной государств», — считают в организации.

«Этот протест является четким выражением наших требований для Словакии, которая жизненно зависит от автомобильного транспорта и должна защитить свой собственный рынок грузоперевозок и работающие на нем компании», — говорится в заявлении.

УНІАН По материалам:

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