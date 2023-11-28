Блокада границы: правительство Польши призвало Украину выполнить требования протестующих — Finance.ua

Блокада границы: правительство Польши призвало Украину выполнить требования протестующих Сегодня 11:37 — Аграрный рынок

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил своему украинскому коллеге Александру Кубракову письмо с предложениями по решению проблемы с забастовкой польских перевозчиков на украинско-польской границе. Об этом сообщает пресс-служба польского министерства

Польская сторона отмечает, что одной из причин акции протеста польских предпринимателей стало введение украинской стороной «электронной очереди» прохождения таможенного контроля на границе для перевозчиков.

«Это привело к существенному продлению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в Европейском Союзе, которые возвращались из Украины пустыми на пересечение границы Украина — ЕС. Это, в свою очередь, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Кроме того, по мнению митингующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши», — говорится в сообщении польского министерства инфраструктуры.

Министр Анджей Адамчик призвал срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона.

«Идея состоит в том, чтобы исключить обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Зосин-Устилуг и Нижанковице-Мальховице», — отметили в польском министерстве.

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Также отмечается, что едва ли не главным требованием польских перевозчиков является восстановление системы разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, которую ЕС отменил в прошлом году. Поскольку этот вопрос лежит в компетенции Еврокомиссии, Варшава обратилась к европейскому комиссару по транспорту, чтобы там проанализировали влияние отмены лицензий для украинцев на рынок автомобильных перевозок ЕС.

В польском Министерстве инфраструктуры подчеркнули, что причины протеста польских перевозчиков «лежат в Украине и Европейском Союзе».

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УНІАН По материалам:

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