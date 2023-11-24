Почему началась забастовка на границе с Украиной, и чего хотят польские перевозчики — Finance.ua

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Почему началась забастовка на границе с Украиной, и чего хотят польские перевозчики

Казна и Политика
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Почему началась забастовка на границе с Украиной, и чего хотят польские перевозчики
Почему началась забастовка на границе с Украиной, и чего хотят польские перевозчики
В июне 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о так называемом транспортном безвизе. Подобный документ подписала Молдова.
По условиям этого соглашения отменяется необходимость украинским перевозчикам получать соответствующие разрешения для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
«Транспортный безвиз» должен был работать год, но действие соглашения продлили до июля 2024 года.
С 6 ноября польские перевозчики начали бессрочный протест. Их главные требования правительству Украины: возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков и запрет украинским компаниям регистрировать свои филиалы в ЕС.
В целом, тема разрешений на транзитные автоперевозки уже несколько лет является сплошной проблемой в отношениях с Польшей. Началось все еще в 2018 году, когда Варшава в одностороннем порядке снизила количество разрешений для украинских автоперевозчиков с 200 тысяч до 160 тысяч.
Забастовка вызвала полную остановку движения на трех пограничных пунктах пропуска между Польшей и Украиной: «Дорогуск — Ягодин», «Корчева — Краковец», «Гребенне — Рава-Русская». А с 23 ноября к польским перевозчикам присоединились фермеры и начали блокировать четвертый пункт пропуска «Медыка — Шегини».
Официальным организатором забастовки является недавно созданный Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта. Возглавляет его Рафал Меклер. Он является главой люблинского центра ультраправой и антиукраинской партии «Конфедерация» и баллотировался от нее на парламентских выборах 2019 года. Хотя Меклер настаивает, что их акция носит исключительно экономический характер и о политике речь не идет.
Кстати, «Конфедерация» — единственная в Польше политическая сила, открыто поддержавшая блокаду украинской границы. Встречавшийся с митингующими представитель партии Кшиштоф Босак говорил, что польские перевозчики «борются с недобросовестной конкуренцией Востока» и находятся в «неравных условиях с Украиной».
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Чего хотят польские перевозчики?

Польские перевозчики приносят в свою страну 7% ВВП. Они неплохо зарабатывали на перевозках в росию, но после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Польша потеряла доступ к рынкам росии и беларуси.
Поляки хотели восстановить свои позиции, наращивая долю перевозок в Украине, но у нас есть свои игроки на рынке.
Также по нашим соседям бьет потеря доступа к украинским водителям, ведь в Польше их не хватает. Поляки даже требуют, чтобы Украина открыла их перевозчикам доступ к системе «Шлях». Ведь водитель-украинец на фуре с польскими номерами, заехав в Украину, не сможет уехать назад.
Польские перевозчики выдвинули Украине шесть требований, о которых в интервью Forbes рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач:
  • вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков;
  • усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок ЕКМТ;
  • запретить регистрацию компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
  • создать отдельную очередь для польских перевозчиков в «єЧерга» для авто на номерах ЕС;
  • создать отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
  • предоставить польским перевозчикам доступ к системе «Шлях».
Читайте больше в нашей статье:

Блокада границы со стороны Польши

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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