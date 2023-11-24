Почему началась забастовка на границе с Украиной, и чего хотят польские перевозчики — Finance.ua

Почему началась забастовка на границе с Украиной, и чего хотят польские перевозчики Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Почему началась забастовка на границе с Украиной, и чего хотят польские перевозчики

В июне 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о так называемом транспортном безвизе. Подобный документ подписала Молдова.

По условиям этого соглашения отменяется необходимость украинским перевозчикам получать соответствующие разрешения для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

«Транспортный безвиз» должен был работать год, но действие соглашения продлили до июля 2024 года

С 6 ноября польские перевозчики начали бессрочный протест. Их главные требования правительству Украины: возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков и запрет украинским компаниям регистрировать свои филиалы в ЕС.

В целом, тема разрешений на транзитные автоперевозки уже несколько лет является сплошной проблемой в отношениях с Польшей. Началось все еще в 2018 году, когда Варшава в одностороннем порядке снизила количество разрешений для украинских автоперевозчиков с 200 тысяч до 160 тысяч.

Забастовка вызвала полную остановку движения на трех пограничных пунктах пропуска между Польшей и Украиной: «Дорогуск — Ягодин», «Корчева — Краковец», «Гребенне — Рава-Русская». А с 23 ноября к польским перевозчикам присоединились фермеры и начали блокировать четвертый пункт пропуска «Медыка — Шегини».

Официальным организатором забастовки является недавно созданный Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта. Возглавляет его Рафал Меклер. Он является главой люблинского центра ультраправой и антиукраинской партии «Конфедерация» и баллотировался от нее на парламентских выборах 2019 года. Хотя Меклер настаивает, что их акция носит исключительно экономический характер и о политике речь не идет.

Кстати, «Конфедерация» — единственная в Польше политическая сила, открыто поддержавшая блокаду украинской границы. Встречавшийся с митингующими представитель партии Кшиштоф Босак говорил, что польские перевозчики «борются с недобросовестной конкуренцией Востока» и находятся в «неравных условиях с Украиной».

Чего хотят польские перевозчики?

Польские перевозчики приносят в свою страну 7% ВВП. Они неплохо зарабатывали на перевозках в росию, но после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Польша потеряла доступ к рынкам росии и беларуси.

Поляки хотели восстановить свои позиции, наращивая долю перевозок в Украине, но у нас есть свои игроки на рынке.

Также по нашим соседям бьет потеря доступа к украинским водителям, ведь в Польше их не хватает. Поляки даже требуют, чтобы Украина открыла их перевозчикам доступ к системе «Шлях». Ведь водитель-украинец на фуре с польскими номерами, заехав в Украину, не сможет уехать назад.

Польские перевозчики выдвинули Украине шесть требований, о которых в о которых в интервью Forbes рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач:

вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок ЕКМТ;

запретить регистрацию компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

создать отдельную очередь для польских перевозчиков в «єЧерга» для авто на номерах ЕС;

создать отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

предоставить польским перевозчикам доступ к системе «Шлях».

Читайте больше в нашей статье:

Блокада границы со стороны Польши

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.