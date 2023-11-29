Польские министры озвучили протестующим предложения, чтобы разблокировать границу с Украиной — Finance.ua

Польские министры озвучили протестующим предложения, чтобы разблокировать границу с Украиной Сегодня 12:43

Польские министры озвучили протестующим предложения, чтобы разблокировать границу с Украиной

Новый министр сельского хозяйства Польши Анна Гембицкая во вторник вечером провела встречу с польскими аграриями, которые блокируют пункт пропуска «Медыка-Шегини», и предложила протестующим варианты, как завершить блокаду границы.

В свою очередь новый министр инфраструктуры РП Альвин Гаядур анонсировал в среду встречу с протестующими из транспортной сферы.

В ходе брифинга для СМИ Гембицкая заявила, что сложная ситуация на границе вызвана российской агрессией против Украины и «безответственной политикой ЕС», не замечающей проблем Польши и других приграничных стран. По ее словам, с аграриями она обсудила то, как Польша будет бороться на уровне ЕС за решения, требуемые аграриями и перевозчиками, а также решения на национальном уровне.

Касаясь требований аграриев, блокирующих границу с Украиной, министр предложила им доплату в размере 1 тыс. злотых (свыше 9 тыс. грн) к каждому гектару с кукурузой и увеличение фонда на низкопроцентные кредиты для аграриев на 2,5 млрд злотых (более 22,5 млрд грн).

Гембицкая отметила, что несколько вопросов еще нужно согласовать, но выразила надежду, что в среду удастся подготовить проект распоряжения по этому делу, который будет рассмотрен на Совете министров.

Польский министр также отрицает, что польские протестующие блокируют гуманитарную помощь, продукты и так называемые опасные грузы (ADR) на границе.

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«Мы не согласны с обвинениями в адрес фермеров и перевозчиков в блокировании гуманитарной помощи или товаров, которые необходимо быстро доставить в Украину», — подчеркнула польский министр.

Она отметила, что проведет срочные переговоры о требованиях протестующих с министром инфраструктуры и главой МВД Польши.

В свою очередь, министр инфраструктуры Гаядур заявил, что в среду встретится с представителями транспортной сферы Польши в вопросе разрешения кризиса. Он отметил, что ключ к решению проблемы лежит в Киеве и Брюсселе.

Министр сообщил, что его заместитель Рафал Вебер проведет очередной раунд переговоров с представителями украинского правительства и Еврокомиссии.

«Надеемся, что украинская сторона проявит конструктивную позицию и исключит из системы электронной очереди, согласно требованиям польских перевозчиков, транспортные средства, которые возвращаются без груза из Украины, по крайней мере, на двух пунктах пропуска Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице», — подчеркнул Гаядур.

Тем временем более 20 польских неправительственных организаций обратились к президенту и премьер-министру Польши с призывом как можно скорее провести конструктивные переговоры, чтобы найти системное решение, которое устроит все стороны конфликта. Они также призвали протестующих прекратить блокаду границы, чтобы не было эскалации конфликта, и попытаться решить проблему путем переговоров.

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«Блокада разрушает доверие и имидж Польши, которую в Украине считают главным союзником по борьбе с российским агрессором. Для украинской и мировой общественности это непонятный враждебный акт для украинского общества, которое борется за свободу и выживание», — подчеркивают польские организации.

По их мнению, протестующие имеют право на протест и защиту своих интересов, однако в свете войны в Украине избранная форма протеста может привести к «серьезным последствиям для военных усилий Украины и взаимоотношений между странами».

Справка Finance.ua:

польские перевозчики начали бессрочный протест 6 ноября. Среди основных требований к правительству Украины — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января. Они также требуют исключения фур на европейской регистрации из украинской е-очереди;

23 ноября польские аграрии присоединились к протесту местных перевозчиков и, выдвигая свои требования, приступили к блокаде движения грузового транспорта на пункте пропуска «Медыка — Шегини» вблизи Перемышля;

украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы местными перевозчиками, устроили ответную акцию протеста в Перемышле, а также в пограничном селе Медыка.

Укрінформ По материалам:

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