Польские министры озвучили протестующим предложения, чтобы разблокировать границу с Украиной — Finance.ua

Польские министры озвучили протестующим предложения, чтобы разблокировать границу с Украиной
Новый министр сельского хозяйства Польши Анна Гембицкая во вторник вечером провела встречу с польскими аграриями, которые блокируют пункт пропуска «Медыка-Шегини», и предложила протестующим варианты, как завершить блокаду границы.
В свою очередь новый министр инфраструктуры РП Альвин Гаядур анонсировал в среду встречу с протестующими из транспортной сферы.
В ходе брифинга для СМИ Гембицкая заявила, что сложная ситуация на границе вызвана российской агрессией против Украины и «безответственной политикой ЕС», не замечающей проблем Польши и других приграничных стран. По ее словам, с аграриями она обсудила то, как Польша будет бороться на уровне ЕС за решения, требуемые аграриями и перевозчиками, а также решения на национальном уровне.
Касаясь требований аграриев, блокирующих границу с Украиной, министр предложила им доплату в размере 1 тыс. злотых (свыше 9 тыс. грн) к каждому гектару с кукурузой и увеличение фонда на низкопроцентные кредиты для аграриев на 2,5 млрд злотых (более 22,5 млрд грн).
Гембицкая отметила, что несколько вопросов еще нужно согласовать, но выразила надежду, что в среду удастся подготовить проект распоряжения по этому делу, который будет рассмотрен на Совете министров.
Польский министр также отрицает, что польские протестующие блокируют гуманитарную помощь, продукты и так называемые опасные грузы (ADR) на границе.
Читайте также
«Мы не согласны с обвинениями в адрес фермеров и перевозчиков в блокировании гуманитарной помощи или товаров, которые необходимо быстро доставить в Украину», — подчеркнула польский министр.
Она отметила, что проведет срочные переговоры о требованиях протестующих с министром инфраструктуры и главой МВД Польши.
В свою очередь, министр инфраструктуры Гаядур заявил, что в среду встретится с представителями транспортной сферы Польши в вопросе разрешения кризиса. Он отметил, что ключ к решению проблемы лежит в Киеве и Брюсселе.
Министр сообщил, что его заместитель Рафал Вебер проведет очередной раунд переговоров с представителями украинского правительства и Еврокомиссии.
«Надеемся, что украинская сторона проявит конструктивную позицию и исключит из системы электронной очереди, согласно требованиям польских перевозчиков, транспортные средства, которые возвращаются без груза из Украины, по крайней мере, на двух пунктах пропуска Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице», — подчеркнул Гаядур.
Тем временем более 20 польских неправительственных организаций обратились к президенту и премьер-министру Польши с призывом как можно скорее провести конструктивные переговоры, чтобы найти системное решение, которое устроит все стороны конфликта. Они также призвали протестующих прекратить блокаду границы, чтобы не было эскалации конфликта, и попытаться решить проблему путем переговоров.
«Блокада разрушает доверие и имидж Польши, которую в Украине считают главным союзником по борьбе с российским агрессором. Для украинской и мировой общественности это непонятный враждебный акт для украинского общества, которое борется за свободу и выживание», — подчеркивают польские организации.
По их мнению, протестующие имеют право на протест и защиту своих интересов, однако в свете войны в Украине избранная форма протеста может привести к «серьезным последствиям для военных усилий Украины и взаимоотношений между странами».
Справка Finance.ua:
- польские перевозчики начали бессрочный протест 6 ноября. Среди основных требований к правительству Украины — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января. Они также требуют исключения фур на европейской регистрации из украинской е-очереди;
- 23 ноября польские аграрии присоединились к протесту местных перевозчиков и, выдвигая свои требования, приступили к блокаде движения грузового транспорта на пункте пропуска «Медыка — Шегини» вблизи Перемышля;
- украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы местными перевозчиками, устроили ответную акцию протеста в Перемышле, а также в пограничном селе Медыка.
Блокада границы со стороны Польши 🚚
Поделиться новостью