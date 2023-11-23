Экономика Украины потеряла более 400 миллионов евро из-за забастовок на польской границе — Finance.ua

Экономика Украины потеряла более 400 миллионов евро из-за забастовок на польской границе Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Экономика Украины потеряла более 400 миллионов евро из-за забастовок на польской границе

Украинская экономика понесла убытки более чем на 400 млн евро, из-за забастовок перевозчиков на украинско-польской границе.

Такие цифры на брифинге в украинском Медиацентре озвучил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

«Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика потеряла. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности — 350 евро за простой, в сутки», — отметил Владимир Балин.

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Оценку потерь украинской экономики из-за блокирования границ польскими бастующими сделали аналитики Федерации работодателей Украины. По их подсчетам, сумма ущерба для Украины с начала забастовок на границе уже перевалила за 400 млн евро.

Напомним, польские перевозчики усилили акции протеста на польско-украинских пунктах пропуска из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Они заблокировали проезд для украинских перевозчиков, таким образом выражая свое несогласие с привилегиями для украинцев, и заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска «Краковец-Корчева», «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенне».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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