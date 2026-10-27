В Киеве не хватает 60% коммунальщиков: городские предприятия заявили о кадровом голоде

В Киеве обеспеченность работниками коммунальной сферы составляет всего 40−45%. Среди причин — отток специалистов за границу, мобилизация, старение кадров и недостаточная подготовка молодых специалистов. Ситуацию также усложнили изменения в правилах бронирования работников коммунальной сферы.
Об этом сообщает Киев24 со ссылкой на заявление главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.
Каких специалистов не хватает коммунальным предприятиям
В городе сейчас не хватает электриков, сантехников и энергетиков. Факторы кадрового дефицита — отток людей за границу, мобилизация и отсутствие подготовки молодых специалистов.
По словам Попенко, специалистов в Украине не готовили последние 10−15 лет. Опытные работники выезжали в Польшу, Португалию и Германию. Когда началась война, выяснилось, что работать некому.
Почему возник дефицит работников коммунальной сферы
Дефицит работников коммунальных служб стал общеукраинским вызовом. Наибольшие трудности возникают при поиске ремонтников и специалистов, отвечающих за исправность оборудования и инженерных сетей.
Кадровые проблемы в сфере систематически накапливались годами еще до полномасштабного вторжения. А за последние полгода к ним добавились новые факторы.
«Первая проблема — это непрестижность профессии. Вторая проблема — мы видим сложное поднятие заработных плат. Третья проблема — это старение работников. И добавились еще две проблемы, новые, буквально за эти полгода — выезд населения. И последнее, что нам еще правительство добавило — это бронирование и уменьшение количества работников для бронирования в коммунальной сфере — уменьшение на 25 тысяч. Это действительно очень большая проблема», — добавил глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Важич.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что на сайте Кабинета Министров Украины обнародовали постановление № 1328, которое изменяет порядок бронирования военнообязанных работников. Правительство увеличило предел бронирования для работников топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 95%. В первом проекте постановления было предложено установить его на уровне 85%.