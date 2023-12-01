Гостаможслужба отложила переход на новую транзитную декларацию, планировавшийся с 1 декабря — Finance.ua
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Гостаможслужба отложила переход на новую транзитную декларацию, планировавшийся с 1 декабря

Казна и Политика
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Гостаможслужба отложила переход на новую транзитную декларацию, планировавшийся с 1 декабря
Гостаможслужба отложила переход на новую транзитную декларацию, планировавшийся с 1 декабря
Государственная таможенная служба Украины согласовала с Генеральным директоратом по вопросам налогообложения и таможенного союза Еврокомиссии (DG TAXUD) перенос на более поздний срок применение новой транзитной декларации — NCTS Фаза 5, переход на которую планировался с 1 декабря.
Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы 30 ноября.
«Представители бизнеса выразили обеспокоенность переходом на применение NCTS Фаза 5 с 1 декабря 2023 года, что обусловлено тем, что требуется дополнительное время на тестирование брокерского программного обеспечения и собственно подготовку самих компаний к новым подходам», — объяснило ведомство причину переноса сроков.
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Это даст разработчикам брокерского программного обеспечения дополнительное время для тестирования своих систем в части обмена сообщениями с новым программным обеспечением NCTS Фаза 5 Гостаможслужбы.
С целью минимизации рисков перехода бизнеса на применение NCTS Фаза 5 Гостаможслужба уже подписала контракт на разработку Портала трейдера, который будет альтернативным брокерскому программному обеспечению ІТ-решением для подачи деклараций в NCTS Фаза 5.
Ожидается, что новый Портал трейдера будет доступен бизнесу в конце I квартала 2024 года.
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«Гостаможна обязалась совершить переход на применение NCTS Фаза 5 не позднее 1 мая 2024 года с учетом готовности нового Портала трейдера и/или брокерского программного обеспечения к полноценному взаимодействию в соответствии с требованиями NCTS Фаза 5», — говорится в релизе.
Ведомство напомнило, что Украина успешно завершила все этапы тестирования системы NCTS Фаза 5, определенные DG TAXUD в рамках Conformance Testing (тестирование на соответствие требованиям). Прохождение Conformance Testing подтвердило работоспособность развернутой в Гостаможслужбе системы и возможность взаимодействовать с другими странами-участницами Конвенции о процедуре совместного транзита в рамках NCTS Фаза 5.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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