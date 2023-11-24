Растаможку техники для ВСУ упростят по стандартам Евросоюза и НАТО — решение правительства Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Растаможку техники для ВСУ упростят по стандартам Евросоюза и НАТО — решение правительства, Фото: auto-motive.info

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому ВСУ смогут перемещать через границу военную технику и другие товары в упрощенном порядке.

«Кабинет Министров Украины принял постановление „Некоторые вопросы применения документа для декларирования военной техники и других товаров (формы 302 Украины)“ о внедрении стандартов ЕС и НАТО во время таможенного декларирования военной техники Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, проект решения правительства был разработан Минфином совместно с Гостаможслужбой и Минобороны во исполнение недавно принятых Верховной Радой изменений в Таможенный кодекс о внедрении упрощенных процедур декларирования и таможенного оформления военной техники и других товаров ВСУ, а также вооруженных сил других государств, перемещаемых через государственную границу, аналогичных существующим в странах ЕС и НАТО.

Такие процедуры будут применяться во время временного вывоза, временного ввоза, реимпорта, реэкспорта, а также транзита через территорию Украины военной техники и другого имущества.

Как пояснили в пресс-службе, принятым постановлением утверждена форма 302 Украины, которая заменяет таможенную декларацию и на основании которой ВСУ смогут перемещать военную технику и другие товары в упрощенном порядке.

Также постановлением утверждены положения о форме 302 Украины, порядке ее заполнения и порядке выполнения таможенных формальностей с ее использованием. Отдельный раздел данного постановления посвящен порядку выполнения таможенных формальностей при перемещении через государственную границу военной техники и других товаров с использованием формы 302 ЕС, формы 302 НАТО и формы 302 других государств.

В правительстве отметили, что до вступления в силу полноправного членства Украины в Европейском Союзе или Организации Североатлантического договора форма 302 Украины будет применяться после заключения международных договоров между Украиной и соответствующими государствами о возможности ее использования в таких государствах.

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Укрінформ По материалам:

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