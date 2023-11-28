Украина и ЕС вводят Альтернативные правила происхождения товаров — таможня Сегодня 09:28

С 1 декабря 2023 года на двустороннем уровне между Украиной и Евросоюзом вводятся Альтернативные правила происхождения товаров.

Об этом сообщает Гостаможслужба в Фейсбуке.

«Альтернативные правила происхождения содержат некоторые новации по сравнению с действующей редакцией правил происхождения Региональной конвенции о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения», — говорится в сообщении.

В частности, соглашение предусматривает появление в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров новых терминов «взаимозаменяемые товары», «максимальное содержание материалов, происхождением из третьих стран», «группы» и «позиции».

Обновлен также перечень товаров, полностью полученных в странах-участницах Конвенции.

Предусмотрено использование только двух документов для подтверждения происхождения: это сертификат EUR.1 и право на происхождение вместо четырех (исключены документы EUR-MED), что упростит процедуру подтверждения происхождения.

Кроме того, срок действия документов о происхождении с четырех месяцев увеличен до десяти (статья 23).

Уточнен перечень документов, необходимых для подтверждения происхождения материалов/сырья, используемых в производстве готового товара, в частности, это декларация поставщика и долгосрочная декларация поставщика.

Упрощен также механизм предоставления статуса уполномоченного (одобренного) экспортера.

Гостаможслужба напомнила декларантам, что товары будут пользоваться тарифными преференциями по уплате пошлины и приобретут преференциальное происхождение из Украины или Европейского Союза при условии предоставления одного из двух документов, подтверждающих происхождение товара.

Как сообщалось, с 7 ноября изменились условия таможенного контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов.

Укрінформ По материалам:

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