Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта — Finance.ua

Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий возобновление документальных таможенных проверок с 1 марта.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Принятие законопроекта является одним из обязательств украинской власти перед МВФ.

Документом предлагается с 1 марта:

восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства, в том числе в части своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей;

возобновить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года;

предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу закона отправку (вручение) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок, возражений, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года.

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В то же время предлагается установить мораторий на проведение Таможней документальных проверок для налогоплательщиков, находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, а также урегулировать возобновление проверок в случае изменения таким плательщиком своего местонахождения.

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