Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта

Казна и Политика
42
Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта
Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта
Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий возобновление документальных таможенных проверок с 1 марта.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Принятие законопроекта является одним из обязательств украинской власти перед МВФ.
Документом предлагается с 1 марта:
  • восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства, в том числе в части своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей;
  • возобновить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года;
  • предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу закона отправку (вручение) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок, возражений, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года.
Читайте также
В то же время предлагается установить мораторий на проведение Таможней документальных проверок для налогоплательщиков, находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, а также урегулировать возобновление проверок в случае изменения таким плательщиком своего местонахождения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.