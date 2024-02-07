Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта — Finance.ua

Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта
Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий возобновление документальных таможенных проверок с 1 марта.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Принятие законопроекта является одним из обязательств украинской власти перед МВФ.
Документом предлагается с 1 марта:
- восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства, в том числе в части своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей;
- возобновить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года;
- предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу закона отправку (вручение) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок, возражений, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года.
В то же время предлагается установить мораторий на проведение Таможней документальных проверок для налогоплательщиков, находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, а также урегулировать возобновление проверок в случае изменения таким плательщиком своего местонахождения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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