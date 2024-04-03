Налоговая и таможенная службы в марте перевыполнили план на 10 млрд грн — Finance.ua
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Налоговая и таможенная службы в марте перевыполнили план на 10 млрд грн

Казна и Политика
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Налоговая и таможенная службы в марте перевыполнили план на 10 млрд грн
Налоговая и таможенная службы в марте перевыполнили план на 10 млрд грн
В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 164,3 млрд грн. Значительную часть составляли налог на прибыль предприятий (60,1 млрд грн, из которых 23,5 млрд грн уплатили банки), НДС с импорта (40,1 млрд грн) и производства в Украине (18,5 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (16,0 млрд грн), акцизный налог (14,5 млрд грн).
Об этом сообщает Министерство финансов.
При этом налоговая и таможенная службы выполнили месячную роспись доходов на 110,0% (+9,8 млрд грн) и 100,1% (+0,05 млрд грн) соответственно.
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По итогам января-марта 2024 года общий фонд госбюджета пополнился на 468,9 млрд грн.
Основными источниками финансирования бюджета были: НДС с импорта (109,0 млрд грн), налог на прибыль (96,7 млрд грн, из которых 49,7 млрд грн — банки), НДС с производства в Украине (69,0 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (44,9 млрд грн), дивиденды от государственных предприятий (32,2 млрд грн).
Инфографика: Министерство финансов
Инфографика: Министерство финансов
Налоговая и таможенная службы перевыполнили план на 13,4% и 6,3% соответственно.
Основные виды поступлений, находящихся под контролем налоговых и таможенных органов, включают:
  • Налог на добавленную стоимость с импортируемых товаров составляет 109 млрд грн;
  • Налог на прибыль предприятий составил 96,7 млрд грн, из них банки уплатили 49,7 млрд грн;
  • Налог на добавленную стоимость с товаров, произведенных в Украине, достиг 69 млрд грн, из которых собрано 101,7 млрд грн, а возмещено 32,7 млрд грн;
  • Налог на доходы физических лиц и военный сбор составили 44,9 млрд грн;
  • Дивиденды от предприятий с государственной долей собственности принесли 32,2 млрд грн;
  • Акцизный налог обеспечил поступления в размере 39,3 млрд грн;
  • Ввозная и вывозная пошлина сформировала 12,2 млрд грн;
  • Рентная плата за пользование недрами составила 9,4 млрд грн.
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В целом за январь-март в бюджеты всех уровней поступило 641,1 млрд грн налогов и сборов. Расходы госбюджета составили 839,1 млрд грн.
Для финансирования бюджета Украина привлекла 473,6 млрд грн заимствований, в том числе от размещения ОВГЗ — 116,3 млрд грн (в т.ч. военные ОВГЗ — 96,4 млрд грн), от внешних кредиторов — 357,3 млрд грн (около 9,2 млрд долл. США). Главные поступления — от МБРР, ЕС, МВФ, Канады.
По материалам:
Діло
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