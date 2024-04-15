В Украине определили бизнесы, где больше всего и меньше всего банкротств — Finance.ua

В Украине определили бизнесы, где больше всего и меньше всего банкротств
За первый квартал 2024 года количество бизнесов, получивших судебные решения по банкротству, составляет 192 случая. Наибольшее количество среди них — каждый третий банкрот — юридические лица, работающие в торговле и оказывающие услуги по ремонту транспорта — 36,5%. Это касается как оптовой, так и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов.
Эти данные обнародовал Госстат, указывая соответствующие данные обезличенно, с разграничением по направлениям деятельности предприятий.
Где зафиксировано больше всего банкротств
Помимо торговли и ремонтной деятельности, наибольшее количество официально зарегистрированных дел о банкротстве с соответствующим судебным решением в сфере финансового бизнеса — финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 22,9%.
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Значительное количество юрлиц, в отношении которых вынесено судебное решение о возбуждении производства по делу о банкротстве среди юридических лиц в промышленности — 16,6%.
На второй строчке по распространенности банкротств — предприятия, где доля банкротов по отраслям менее 10%.
Среди таких:
- строительство — 9,4%;
- сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство — 6,25%;
- информация и телекоммуникации 4,7%.
Практически не банкротятся — отрасли, где мало случаев потери бизнеса
Наименьшее количество банкротств, составляющих менее 5%, наблюдается в логистике и бизнесе, связанном с питанием:
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 2%;
- образование; здравоохранение и предоставление социальной помощи; кроме деятельности общественных организаций — 1,04%;
- временное размещение и организация питания — всего 0,5% предприятий-банкротов.
Напомним, автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» с базами данных, сведениями о ходе производства по делу о банкротстве и финансово-экономических показателях должника будет планово запущена с 1 июня этого года, сообщил ранее директор департамента по вопросам банкротства Министерства юстиции Владислав Филатов.
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