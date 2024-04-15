В Украине определили бизнесы, где больше всего и меньше всего банкротств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине определили бизнесы, где больше всего и меньше всего банкротств

Фондовый рынок
40
В Украине определили бизнесы, где больше всего и меньше всего банкротств
В Украине определили бизнесы, где больше всего и меньше всего банкротств
За первый квартал 2024 года количество бизнесов, получивших судебные решения по банкротству, составляет 192 случая. Наибольшее количество среди них — каждый третий банкрот — юридические лица, работающие в торговле и оказывающие услуги по ремонту транспорта — 36,5%. Это касается как оптовой, так и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов.
Эти данные обнародовал Госстат, указывая соответствующие данные обезличенно, с разграничением по направлениям деятельности предприятий.

Где зафиксировано больше всего банкротств

Помимо торговли и ремонтной деятельности, наибольшее количество официально зарегистрированных дел о банкротстве с соответствующим судебным решением в сфере финансового бизнеса — финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 22,9%.
Читайте также
Значительное количество юрлиц, в отношении которых вынесено судебное решение о возбуждении производства по делу о банкротстве среди юридических лиц в промышленности — 16,6%.
В Украине определили бизнесы, где больше всего и меньше всего банкротств
На второй строчке по распространенности банкротств — предприятия, где доля банкротов по отраслям менее 10%.
Среди таких:
  • строительство — 9,4%;
  • сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство — 6,25%;
  • информация и телекоммуникации 4,7%.

Практически не банкротятся — отрасли, где мало случаев потери бизнеса

Наименьшее количество банкротств, составляющих менее 5%, наблюдается в логистике и бизнесе, связанном с питанием:
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 2%;
  • образование; здравоохранение и предоставление социальной помощи; кроме деятельности общественных организаций — 1,04%;
  • временное размещение и организация питания — всего 0,5% предприятий-банкротов.
Читайте также
Напомним, автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» с базами данных, сведениями о ходе производства по делу о банкротстве и финансово-экономических показателях должника будет планово запущена с 1 июня этого года, сообщил ранее директор департамента по вопросам банкротства Министерства юстиции Владислав Филатов.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.