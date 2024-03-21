Коли запрацює автоматизована система «Банкрутство і неплатоспроможність» — Finance.ua

Коли запрацює автоматизована система «Банкрутство і неплатоспроможність» Сьогодні 19:00

Автоматизовану систему «Банкрутство і неплатоспроможність» з базами даних, відомостями про перебіг провадження у справі про банкрутство та фінансово-економічні показники боржника буде планово запущено з 1 червня цього року, повідомив директор департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції Владислав Філатов.

«Можемо вже анонсувати: я сподіваюся, практично впевнений, що вже з першого червня ми матимемо автоматизовану систему „Банкрутство і неплатоспроможність“, зокрема Електронний кабінет арбітражного керуючого», — сказав він на «IX Форумі з реструктуризації та банкрутства» у Києві, ініційованому виданням «Юридична практика».

Філатов додав, що таким чином буде відновлено звітність арбітражних керуючих. У систему також буде включено Єдиний реєстр боржників.

«Ми будемо виходити на промислову експлуатацію цієї всієї системи, і один з елементів цієї системи — це якраз-таки обмін інформацією з державною судовою адміністрацією, що буде однією зі складових призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство», — уточнив Філатов.

Директор департаменту Мін'юсту припустив, що нормалізація призначень арбітражних керуючих згідно з процедурою, передбаченою Кодексом за процедурами банкрутства, а не шляхом призначення «за ініціативою кредитора, який ініціює», може статися вже поточного року.

Як повідомлялося, Мін'юст у листопаді 2023 року переніс дату імплементації системи з 1 грудня минулого року на 1 червня 2024 року.

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