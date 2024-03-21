Коли запрацює автоматизована система «Банкрутство і неплатоспроможність» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли запрацює автоматизована система «Банкрутство і неплатоспроможність»

12
Автоматизовану систему «Банкрутство і неплатоспроможність» з базами даних, відомостями про перебіг провадження у справі про банкрутство та фінансово-економічні показники боржника буде планово запущено з 1 червня цього року, повідомив директор департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції Владислав Філатов.
«Можемо вже анонсувати: я сподіваюся, практично впевнений, що вже з першого червня ми матимемо автоматизовану систему „Банкрутство і неплатоспроможність“, зокрема Електронний кабінет арбітражного керуючого», — сказав він на «IX Форумі з реструктуризації та банкрутства» у Києві, ініційованому виданням «Юридична практика».
Філатов додав, що таким чином буде відновлено звітність арбітражних керуючих. У систему також буде включено Єдиний реєстр боржників.
«Ми будемо виходити на промислову експлуатацію цієї всієї системи, і один з елементів цієї системи — це якраз-таки обмін інформацією з державною судовою адміністрацією, що буде однією зі складових призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство», — уточнив Філатов.
Директор департаменту Мін'юсту припустив, що нормалізація призначень арбітражних керуючих згідно з процедурою, передбаченою Кодексом за процедурами банкрутства, а не шляхом призначення «за ініціативою кредитора, який ініціює», може статися вже поточного року.
Як повідомлялося, Мін'юст у листопаді 2023 року переніс дату імплементації системи з 1 грудня минулого року на 1 червня 2024 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.