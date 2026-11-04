НАБУ і САП завершили розслідування у справі «Мідас»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про масштабну корупцію в енергетичному секторі. Учасники злочинної організації впливали на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема «Енергоатому», систематично отримували неправомірну вигоду та відмивали незаконно одержані кошти.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Як працювала корупційна схема

За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Для легалізації незаконно отриманих коштів учасники угруповання створили окремий офіс у центрі Києва. Там вели облік грошей, отриманих від підприємств енергетичного сектору, а також так звану чорну бухгалтерію.

Протягом 2020−2025 років через цей офіс у готівковій формі акумулювали та перемістили понад $111 млн і 12 млн євро. Крім того, слідство встановило факти надходження коштів до злочинної організації з інших джерел.

Як відмивали незаконно отримані кошти

Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Кошти також відмивали через мережу компаній-нерезидентів або оформлювали у власність фізичних осіб.

Арешт активів

Під час розслідування детективи НАБУ та прокурори САП вживали заходів для арешту активів учасників злочинної організації як в Україні, так і за кордоном. Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі.