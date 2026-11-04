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Бізнес без акцизу: підпільна торгівля завершилася вироком суду

Кримінал
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Бізнес без акцизу: підпільна торгівля завершилася вироком суду
Бізнес без акцизу: підпільна торгівля завершилася вироком суду
На Одещині суд визнав винним 41-річного жителя Ізмаїльського району в незаконних операціях із сигаретами та алкогольною продукцією.
За матеріалами детективів БЕБ чоловіку призначили штраф, а вилучені підакцизні товари конфіскують та знищать.
Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що чоловік був зареєстрований як підприємець. Однак він не мав ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та алкоголем.
Попри це, протягом восьми місяців він закуповував великі партії незаконно виготовлених сигарет та спирту для подальшого продажу.
Для зберігання товару чоловік орендував два склади в різних районах Ізмаїла. Продавав продукцію за готівку під час особистих зустрічей, а замовлення через інтернет відправляв поштою.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 11 тис. пачок сигарет та 2 тис. літрів спиртовмісної рідини без марок акцизного податку. Загальна орієнтовна вартість вилученого — майже 1,6 млн грн.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 204 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
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