Банкиры хотят изменений в Кодекс о банкротстве должников — Finance.ua

Банкиры хотят изменений в Кодекс о банкротстве должников Сегодня 10:13 — Кредит&Депозит

Банкиры хотят изменений в Кодекс о банкротстве должников

Назрели изменения, способные защитить права кредиторов по делам о банкротстве должников.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«У нас 80% портфеля (NPL. — Ред.) — это процедура банкротства. К сожалению, это не процедура защиты кредиторов, а процедура, позволяющая должнику избежать выполнения обязательств. Что можно сделать? Только десяток изменений в Кодекс процедур банкротства кардинальным образом изменит эту ситуацию. Это должны быть точечные изменения, не глобальные», — заявил член правления Укрэксимбанка Дмитрий Каплюк.

Дмитрий Каплюк сразу привел несколько примеров необходимых изменений. «У нас есть кредиты, которые по 10 лет в процедуре банкротства. Второе — арбитражные управляющие, регулируемые комиссией при Минюсте, которая, к сожалению, не защищает интересы кредиторов. До войны мы где-то делали 20 обращений в комиссию. Всегда получали ответы или отписки. Соответственно, арбитражные управляющие не боятся действовать не в пользу банков», — отметил господин Каплюк.

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По мнению банкира, есть недочеты и в системе реализации активов по процедуре банкротства. «Должники или компании, связанные с ними, могут просто срывать торги. Заявляются, предлагают самую высокую ставку, затем забирают свои гарантийные взносы. А банк вынужден идти на вторые торги, третьи торги», — подчеркнул он.

Есть даже недавний кейс. Как раз сейчас проходим такую ​​ситуацию с одним из крупнейших логистических центров возле Киева. Должны были около полумиллиарда гривен получить рекавери и реинвестировать в экономику, а прошли вторые торги, по результатам которых опять ничего не получили. Поэтому нужны 10 изменений, которые позволят банкам быть гораздо более эффективными в процедурах банкротства, которые мы со своей стороны инициировали бы с государственными банками. Сейчас пора заняться этим вопросом", — уверен Дмитрий Каплюк.

В Ощадбанке добавили примеры недостатков Кодекса. «Сначала исполнительная служба шла по пути прямого исполнения закона о защите прав кредиторов и продавала залоговое имущество. Затем сменилось руководство Государственной исполнительной службы, и они перестали выполнять исполнительные надписи или решения суда об обращении взыскания на залог, если там есть уголовный арест», — рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Арсен Милютин.

Это заставило банк идти другим путем. «Мы пошли по пути принуждения исполнителей продавать это имущество. В некоторых случаях получили такое положительное решение. А в некоторых случаях АРМА пришло в наше производство и сказало, что они против, и судья отказал нам», — рассказал Арсен Милютин.

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Эксперт по защите прав человека в условиях боевых действий Офиса Генерального прокурора признал возможность злоупотреблений правоохранителями инструментом ареста имущества в рамках уголовных производств. «Мы действуем в рамках Уголовно-процессуального кодекса, но он может идти в разрез с другими законами. В какой-то степени законодатель ограничил нас, и есть такие спекуляции, потому что уголовное производство зарегистрировать очень просто в порядке статьи 214 УПК. И некоторые недобросовестные лица могут этим пользоваться», — сказал Эмир Абдуллаев.

Из-за этих проблем банки не хотят финансировать сделки по выкупу активов на аукционах государственной системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). «Мы довольно часто общаемся с бизнесом, в том числе, когда мы реализуем какие-то активы должников. И бизнес подходит к нам и говорит, что знает все эти проблемы, что покупая какой-то актив, долгое время еще ты не сможешь им пользоваться, потому что должники используют несовершенство нашей судебной системы, законодательства, чтобы блокировать доступ новому владельцу. И говорят: «А давайте мы с банком поговорим о том, чтобы купить это имущество в кредит, в залог, возможно, еще дополнительные свои залоги внесем. И почти 99% отказов получаем», — рассказал генеральный директор ГП СЕТАМ Александр Мамро.

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Фінансовий клуб По материалам:

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