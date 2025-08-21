Что украинцы получат от Open Banking — мнение финансистов Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Что украинцы получат от Open Banking — мнение финансистов

Открытый банкинг позволит украинцам получить более удобные сервисы для управления счетами и проведения платежей.

Об этом рассказали участники круглого стола «Открытый банкинг — новые возможности для украинских клиентов и бизнеса», проведенного «Финансовым клубом», видео по ссылке.

Коммерческий директор RozetkaPay Алексей Миропольский объяснил, что благодаря Open Banking финтехи ​​и другие платформы получат клиентские данные об остатках на счетах, их транзакциях, зачислениях и выплатах. Речь идет о трансакциях за последние 30 дней.

«Плюс создание платежей через сторонние сервисы, используя API Open Banking, — отметил он. — Есть возможность имплементировать создание платежей из конкретного банка, который будет разрешен пользователем в интерфейсе».

Условно, в приложении Portmone можно будет инициировать платежи со счета в ПриватБанке для оплаты услуг в Portmone. «Это позволяет упростить клиентский опыт, уменьшить стоимость операций, особенно оплаты услуг и товаров», — считает Алексей Миропольский.

«Открытый банкинг станет новым толчком, и наши банки и разработчики будут одними из топовых лидеров на этом рынке, что позволит улучшить качество сервисов для клиентов», — уверен начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян.

Руководитель направления развития цифровых и платежных сервисов Сенс Банка Елена Насикан отметила, что банки будут развивать дашборды и сервисы для управления счетами из различных учреждений. И Сэнс Банк будет развиваться в этом направлении.

«Можно будет построить дашборды: сколько вы тратите на питание, сколько на спорт, на что-то еще. Это может быть интегрировано с сервисом, который может кредитовать вас. Клиент хочет зайти в одно приложение, которое ему очень нравится, и из него сделать любую операцию. Банки и финтехи ​​будут очень сильно спорить о клиентах благодаря таким сервисам», — считает Елена Насикан.

Справка Finance.ua:

В июне Верховная Рада одобрила законопроект о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг. Законопроект предусматривает имплементацию в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая станет стимулом для развития финансовых технологий в Украине, поскольку финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса.

Новое законодательство расширяет круг участников платежного рынка и позволяет развиваться небанкам и финтех-компаниям.

Кроме банков предоставлять платежные услуги могут: платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. К тому же они будут иметь право работать без участия в платежной системе и смогут сами эмитировать платежные карты.

