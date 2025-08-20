Как изменились ставки по депозитам после 2022 года — Finance.ua
Как изменились ставки по депозитам после 2022 года

Объемы вкладов украинцев стремительно растут: если за весь 2021 они составляли 615,5 млн грн, то только за первые шесть месяцев 2025 года — уже 745 млн грн. Это означает, что по итогам года сумма инвестиций населения может вдвое превысить довоенный уровень.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
И хотя такие объемы являются положительным моментом, однако нужно учитывать, что за это время гривна «просела» в 1,6 раза по отношению к доллару.

Какими были депозитные ставки до начала полномасштабной войны

По состоянию на 1 января 2022 года, по информации Нацбанка Украины, средняя ставка по депозитам населения равнялась 4,9%.
Этот показатель усреднен и выведен по всем видам вкладов и счетов, в частности «по требованию», которые на вышеуказанную дату в гривнах были почти нулевыми, а в долларах или евро — 0−1%.
Но в банковских «витринах», как отмечает экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, тогда типичными предложениями финучреждений были срочные гривневые вклады сроком 6−12 месяцев, которые привлекались до налогообложения под 9−11% годовых (см. график).
«Что тогда было популярно у населения? Преобладали короткие срочные (3−6 месяцев) и вклады с автопролонгацией, массово — средства „по требованию“ на карточных/текущих счетах. Это была очень большая часть портфеля, которая, так сказать, „тянула“ среднюю ставку вниз. А особенностями депозитных продуктов того времени было быстрое их онлайн открытие, ежемесячная выплата по процентам, всяческие бонусы за пролонгацию. Однако в то же время были довольно жесткими условия досрочного снятия вкладов и часто с большой потерей по процентам», — отмечает она.

Чем же сегодняшний рынок депозитов кардинально отличается от довоенного периода

Во-первых, это ставки (см. график). После пика их роста в 2023 году (20%+) сейчас рынок охладел до 12−14% в гривне (срочные). Ставки по таким депозитам сейчас по сравнению с началом 2022 выросли в среднем на 3%. В валюте на вклады по-прежнему тоже предлагаются очень низкие ставки (0,5−1,5%). Поэтому депозиты в долларах и евро сейчас еще больше не пользуются спросом у населения.
Во-вторых, кардинально поменялась структура спроса. Банки стали предлагать более короткие сроки и гибкие депозиты: с частичным/досрочным снятием, пополняемые с выплатой процентов ежемесячно на карту.
В-третьих, часть сбережений украинцев «ушла» в ОВГЗ (в т.ч. военные). Это стало настоящей модой нашего времени. А банки подхватили эту идею и теперь предлагают пакеты «депозит+облигации».
Читайте также
В-четвертых, после решений 2022 года по гарантиям вкладов доверие населения к ним значительно возросло — это вернуло средства в систему и увеличило долю срочных депозитов на протяжении 2023−2025 годов.
«В начале войны банки оперативно повышали депозитные ставки, чтобы удержать деньги клиентов в системе. Так, Ощадбанк предлагал процентные ставки по гривневым депозитам на уровне 5−6%, сегодня этот показатель сроком 3−6 месяцев составляет 12,5−13,0%. С начала 2022 года произошло уменьшение доли валютных депозитов с 42% до 29% на сегодня и соответственно увеличение доли гривневых депозитов, что указывает на доверие к последним, в частности, благодаря стабильным процентным ставкам и государственным гарантиям», — отмечает Владимир Москаленко, директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка.
Чтобы поддержать клиентов-военных, а также как проявление уважения к ним, несколько банков в Украине в 2022 году внедрили качественно новые депозитные вклады с повышенными процентными ставками.
Таким образом, в депозитах массовой «прибавки» ставок нет, но банки используют точечные бонусы для лояльности: акции с +0,5−1,0 п.п. к стандартным условиям, гибкий доступ к средствам (досрочное расторжение без потери всех начисленных процентов или с минимальной потерей), льготные комиссии и приоритетный сервис.
Для ВПЛ чаще делают короткие сроки (3−6 мес.) с повышенной гибкостью, для военных — опции быстрого доступа к ликвидности и пакетные предложения (карта+депозит+страхование).
Зачем это банкам?
  • Во-первых, это управляемая социальная миссия с реальным уменьшением кредитного риска благодаря лучшим данным и партнерским гарантиям.
  • Во-вторых, это инвестиция в долгосрочную клиентскую базу: сегодня поддержка в период повышенной неопределенности, завтра стабильные клиенты с прогнозируемыми доходами.
В итоге рынок движется от «одинаковых правил для всех» к более сегментированным, более справедливым условиям, где продукты подстроены под жизненную ситуацию клиента. И это качественное изменение депозитного рынка в отличие от практик, которые были в конце 2021 и начале 2022 годов.
Finance.ua
