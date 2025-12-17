0 800 307 555
Исторический максимум: объем средств, размещенных физлицами в банках

Кредит&Депозит
40
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в ноябре увеличился на 1,1% до рекордных 1 355,507 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 11,8% с 1212,775 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 1% до 905,884 млрд. гривен.
Объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,4% до 449,623 млрд. гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 0,7% до 1555,767 млрд гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в отчетном месяце для юрлиц уменьшилась на 0,1 п.п. до 10,3%, для физлиц — до 10,5%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,6%, для населения — 0,9%.
Напомним, из-за сильных девальвационных ожиданий население продолжает скупать валюту. За последние 11 месяцев чистая покупка наличной СКВ составила эквивалент $6,1 млрд. При этом частные покупатели все чаще предпочитают евро.
В пресс-службе Ощада рассказали, что «распределение между депозитами в долларах и евро стабильное: около 4% составляют вклады в евро и около 25% вклады в долларах США».
Справка Finance.ua:

  • За 2023 год объем вкладов населения в банках вырос на 16,5% с 926,488 млрд. гривен.
  • За 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд. гривен.
  • В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд. гривен до 720,932 млрд. гривен.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБанки Украины
