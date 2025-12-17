Исторический максимум: объем средств, размещенных физлицами в банках Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Исторический максимум: объем средств, размещенных физлицами в банках

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в ноябре увеличился на 1,1% до рекордных 1 355,507 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка , передают Українські Новини.

С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 11,8% с 1212,775 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 1% до 905,884 млрд. гривен.

Объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,4% до 449,623 млрд. гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 0,7% до 1555,767 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в отчетном месяце для юрлиц уменьшилась на 0,1 п.п. до 10,3%, для физлиц — до 10,5%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,6%, для населения — 0,9%.

Напомним, из-за сильных девальвационных ожиданий население продолжает скупать валюту. За последние 11 месяцев чистая покупка наличной СКВ составила эквивалент $6,1 млрд. При этом частные покупатели все чаще предпочитают евро.

В пресс-службе Ощада рассказали, что «распределение между депозитами в долларах и евро стабильное: около 4% составляют вклады в евро и около 25% вклады в долларах США».

Справка Finance.ua:

За 2023 год объем вкладов населения в банках вырос на 16,5% с 926,488 млрд. гривен.

За 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд. гривен.

В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд. гривен до 720,932 млрд. гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.