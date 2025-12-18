0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Онлайн-кредиты в Украине: как получить заем быстро и безопасно

Кредит&Депозит
22
Когда не хватает средств до зарплаты, срочно нужны деньги на лечение, приобретение или ремонт техники, онлайн-заем может стать настоящим спасением. Кредиты в МФО оформляются без труда и сложных проверок, а нужная сумма поступает на карточку за считанные минуты.
Впрочем, иногда микрофинансирование несет немало рисков. Среди них — завышенные проценты, непомерные штрафы за несоблюдение сроков оплат и высокая вероятность попадания на мошеннические сайты. Поэтому перед оформлением кредита следует внимательно изучить условия и оценить собственные возможности погашения. Не менее важно выбрать надежного кредитора, воспользовавшись специальным онлайн-сервисом.
Онлайн-кредиты в Украине: как получить заем быстро и безопасно

Преимущества онлайн-кредитов

Высокая популярность микрозаймов в Украине обусловлена:
  • минимальными требованиями к заемщику. Для одобрения заявки достаточно соответствовать указанной в условиях возрастной категории, предоставить фото паспорта и идентификационного кода. Кроме того, понадобятся данные банковской карты для зачисления денег;
  • доступностью средств для людей с неподтвержденными доходами, плохой кредитной историей, студентов, пенсионеров и мам в декрете. В то же время необходимость в залоге или поручительстве обычно отсутствует;
  • возможностью оформить ссуду без посещения офиса компании, в любое время суток. Проверка данных обычно производится в автоматическом режиме, после чего средства быстро поступают на карту. В свою очередь одобрение кредита в банке может занять несколько дней;
  • высокими шансами на одобрение запроса. В целом МФО относятся к заемщикам намного лояльнее, чем банковские учреждения.
Правда, кредиты онлайн — это, как правило, небольшие суммы в пределах 20 000—50 000 грн, выдаваемые на срок до 1 месяца. Для заемщиков, желающих взять большую сумму и оформить кредит на длительный период, действуют более строгие требования.

Что нужно знать при оформлении микрозайма

Процентная ставка в условиях МФО указывается за один день использования кредитных средств. Льготные условия — 0,01% — распространяются только на новых клиентов и действуют в течение ограниченного периода. Этот нюанс обязательно следует учитывать перед принятием окончательного решения. Кроме того, необходимо внимательно изучить информацию о комиссиях и штрафах, по возможности не брать заем для погашения другого кредита.
Для выбора надежного кредитора следует использовать надежные площадки. В специальном разделе на сайте и в мобильном приложении Portmone собраны предложения проверенных компаний. Заемщики могут ознакомиться с условиями, сравнить их и выбрать самый выгодный вариант.

Как оформить кредит на карту через Portmone

Чтобы подобрать онлайн кредит на Portmone и оперативно получить деньги на счет, заемщикам нужно выполнить несколько простых действий:
  1. Выберите в списке категорий «Кредиты» и раздел «Оформить кредит».
  2. Внимательно изучите имеющиеся предложения, выберите МФО, чьи условия наиболее вам подходят, нажмите «Оформить».
  3. После перехода на сайт компании зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.
  4. Укажите желаемую сумму и срок предоставления займа.
  5. Заполните и отправьте заявку.
  6. После одобрения предоставьте номер банковской карты и подтвердите соглашение с кредитором.
  7. Получите деньги на карту.
Чтобы избежать штрафов за просрочку, погасите заем вовремя. Кстати, это тоже можно сделать через Portmone.
Онлайн-кредитование может стать удобным финансовым инструментом, если пользоваться им ответственно и выбрать проверенный сервис. Итак, если вам нужны средства быстро и с гарантией безопасности, рассмотрите предложения на Portmone и подберите оптимальный вариант, соответствующий вашим потребностям.
По материалам:
Portmone
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems