Онлайн-кредиты в Украине: как получить заем быстро и безопасно
Когда не хватает средств до зарплаты, срочно нужны деньги на лечение, приобретение или ремонт техники, онлайн-заем может стать настоящим спасением. Кредиты в МФО оформляются без труда и сложных проверок, а нужная сумма поступает на карточку за считанные минуты.
Впрочем, иногда микрофинансирование несет немало рисков. Среди них — завышенные проценты, непомерные штрафы за несоблюдение сроков оплат и высокая вероятность попадания на мошеннические сайты. Поэтому перед оформлением кредита следует внимательно изучить условия и оценить собственные возможности погашения. Не менее важно выбрать надежного кредитора, воспользовавшись специальным онлайн-сервисом.
Преимущества онлайн-кредитов
Высокая популярность микрозаймов в Украине обусловлена:
- минимальными требованиями к заемщику. Для одобрения заявки достаточно соответствовать указанной в условиях возрастной категории, предоставить фото паспорта и идентификационного кода. Кроме того, понадобятся данные банковской карты для зачисления денег;
- доступностью средств для людей с неподтвержденными доходами, плохой кредитной историей, студентов, пенсионеров и мам в декрете. В то же время необходимость в залоге или поручительстве обычно отсутствует;
- возможностью оформить ссуду без посещения офиса компании, в любое время суток. Проверка данных обычно производится в автоматическом режиме, после чего средства быстро поступают на карту. В свою очередь одобрение кредита в банке может занять несколько дней;
- высокими шансами на одобрение запроса. В целом МФО относятся к заемщикам намного лояльнее, чем банковские учреждения.
Правда, кредиты онлайн — это, как правило, небольшие суммы в пределах 20 000—50 000 грн, выдаваемые на срок до 1 месяца. Для заемщиков, желающих взять большую сумму и оформить кредит на длительный период, действуют более строгие требования.
Что нужно знать при оформлении микрозайма
Процентная ставка в условиях МФО указывается за один день использования кредитных средств. Льготные условия — 0,01% — распространяются только на новых клиентов и действуют в течение ограниченного периода. Этот нюанс обязательно следует учитывать перед принятием окончательного решения. Кроме того, необходимо внимательно изучить информацию о комиссиях и штрафах, по возможности не брать заем для погашения другого кредита.
Для выбора надежного кредитора следует использовать надежные площадки. В специальном разделе на сайте и в мобильном приложении Portmone собраны предложения проверенных компаний. Заемщики могут ознакомиться с условиями, сравнить их и выбрать самый выгодный вариант.
Как оформить кредит на карту через Portmone
Чтобы подобрать онлайн кредит на Portmone и оперативно получить деньги на счет, заемщикам нужно выполнить несколько простых действий:
- Выберите в списке категорий «Кредиты» и раздел «Оформить кредит».
- Внимательно изучите имеющиеся предложения, выберите МФО, чьи условия наиболее вам подходят, нажмите «Оформить».
- После перехода на сайт компании зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.
- Укажите желаемую сумму и срок предоставления займа.
- Заполните и отправьте заявку.
- После одобрения предоставьте номер банковской карты и подтвердите соглашение с кредитором.
- Получите деньги на карту.
Чтобы избежать штрафов за просрочку, погасите заем вовремя. Кстати, это тоже можно сделать через Portmone.
Онлайн-кредитование может стать удобным финансовым инструментом, если пользоваться им ответственно и выбрать проверенный сервис. Итак, если вам нужны средства быстро и с гарантией безопасности, рассмотрите предложения на Portmone и подберите оптимальный вариант, соответствующий вашим потребностям.
