ВПЛ получат компенсацию 70% первого взноса на ипотеку — Finance.ua

ВПЛ получат компенсацию 70% первого взноса на ипотеку

Кабмин наконец-то принял анонсированный проект постановления о компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя».

Об этом сообщил народный депутат, глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Что нужно знать о компенсации

Денежные средства получат внутренние переселенцы и жители прифронтовых территорий.

Компенсация будет составлять 70% первого взноса (но не больше 30% стоимости жилья).

Также государство возместит 70% ежемесячных платежей в течение первого года.

Новый механизм также предусматривает компенсацию до 40 тыс. грн расходов на оформление ипотеки: комиссий, сборов, страховых платежей.

Условия предоставления государственной помощи:

максимальная стоимость жилья — до 2 млн грн;

возраст объекта для ВПЛ: в Киеве и областных центрах — до 10 лет, в других населенных пунктах — до 20 лет;

для жителей прифронтовых территорий: возраст до 10 лет на таких территориях и до 3 лет в пределах Украины.

Решение вступит в силу с 10 сентября и существенно расширит возможности «єОселя» для ВПЛ и будет стимулировать развитие строительной отрасли, что будет способствовать экономическому росту в Украине.

Справка Finacne.ua:

«Укрфинжилье» утвердило План стратегического развития на 2025−2029 годы, предусматривающий масштабирование программы «єОселя» и выдачу 70 тыс. ипотечных кредитов за 5 лет;

обновленная стратегия предполагает изменение подходов к программе «єОселя». Например, предлагается утвердить максимальную нормативную площадь жилья в программе «єОселя»: 115,5 кв. м. для квартиры, 125,5 кв. м. для дома;

опрос показал, что среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование возлагается почти половина (49%).

