Нардепы предлагают изменить размер пособия по безработице и срок его выплаты

В Украине предлагают увеличить размер выплаты пособия по безработице, а также продлить его срок.

Соответствующий законопроект ( № 14096 ) нардепы зарегистрировали в Верховной Раде.

Что именно хотят изменить:

увеличить продолжительность выплаты пособия по безработице с 90 до 180 календарных дней

повысить максимальный размер пособия по безработице до 150% от минимального размера заработной платы.

Предусмотрено, что продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста — 360 календарных дней), а максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Однако, как отмечают авторы в пояснительной записке в документ, на момент внесения этих норм в законодательство минимальный размер пособия по безработице составлял 1800 грн, или 26,8% от минимального размера заработной платы (6700 грн).

«В связи с увеличением минимального размера пособия по безработице до 3600 грн он сейчас составляет 45% минимальной заработной платы, то есть происходит сужение указанных величин», — говорится в законопроекте.

В то же время увеличение продолжительности выплаты и размера самого пособия по безработице позволит усилить социальную защиту безработных, увеличить разрыв между минимальным и максимальным размерами пособия и обеспечить более справедливый размер пособия по безработице для тех, кто получал более высокую заработную плату и соответственно платил в большем размере страховые взносы.

Справка Finance.ua:

в 2025 году тема получения пособия по безработице не теряет актуальности для украинцев. Война, экономические вызовы и изменения на рынке труда формируют новые условия, в которых государство стремится гарантировать социальную поддержку и одновременно привлечь граждан к трудоустройству. Подробно о том, кто имеет право на выплаты, каков размер пособия безработным — читайте здесь;

как показывает статистика Госслужбы занятости, среди зарегистрированных безработных в Украине 82,9% составляют женщины и 17,1% мужчины. Такой гендерный дисбаланс наблюдается во всех регионах и обусловлен особенностями военного времени.

