0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нардепы предлагают изменить размер пособия по безработице и срок его выплаты

Личные финансы
50
Нардепы предлагают изменить размер пособия по безработице и срок его выплаты
Нардепы предлагают изменить размер пособия по безработице и срок его выплаты
В Украине предлагают увеличить размер выплаты пособия по безработице, а также продлить его срок.
Соответствующий законопроект (№ 14096) нардепы зарегистрировали в Верховной Раде.
Что именно хотят изменить:
  • увеличить продолжительность выплаты пособия по безработице с 90 до 180 календарных дней
  • повысить максимальный размер пособия по безработице до 150% от минимального размера заработной платы.
Предусмотрено, что продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста — 360 календарных дней), а максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.
Однако, как отмечают авторы в пояснительной записке в документ, на момент внесения этих норм в законодательство минимальный размер пособия по безработице составлял 1800 грн, или 26,8% от минимального размера заработной платы (6700 грн).
«В связи с увеличением минимального размера пособия по безработице до 3600 грн он сейчас составляет 45% минимальной заработной платы, то есть происходит сужение указанных величин», — говорится в законопроекте.
В то же время увеличение продолжительности выплаты и размера самого пособия по безработице позволит усилить социальную защиту безработных, увеличить разрыв между минимальным и максимальным размерами пособия и обеспечить более справедливый размер пособия по безработице для тех, кто получал более высокую заработную плату и соответственно платил в большем размере страховые взносы.

Справка Finance.ua:

  • в 2025 году тема получения пособия по безработице не теряет актуальности для украинцев. Война, экономические вызовы и изменения на рынке труда формируют новые условия, в которых государство стремится гарантировать социальную поддержку и одновременно привлечь граждан к трудоустройству. Подробно о том, кто имеет право на выплаты, каков размер пособия безработным — читайте здесь;
  • как показывает статистика Госслужбы занятости, среди зарегистрированных безработных в Украине 82,9% составляют женщины и 17,1% мужчины. Такой гендерный дисбаланс наблюдается во всех регионах и обусловлен особенностями военного времени.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems