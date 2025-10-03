Как забрать деньги из банка-банкрота через «Дію» Сегодня 14:06 — Кредит&Депозит

Получить возмещение своих вкладов в обанкротившемся банке можно в несколько кликов через приложение «Дія». Деньги придут в течение трех дней.

Украинцам доступен сервис «Возврат вкладов», который помогает быстро и удобно получить гарантированное возмещение на существующую или открыть новую карту єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда гарантирования.

Результаты работы

Как отмечают в Фонде гарантирования, от старта сервиса в октябре 2023 года через «Дію» получили возмещение более 2,9 тыс. вкладчиков банков, ликвидируемых ФГВФЛ.

За это время было проведено 3,9 тыс. транзакций на сумму свыше 48,1 млн грн, обеспечив физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям причитающиеся им выплаты по вкладам в банках (депозитам и средствам на текущих счетах).

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольги Билай, в общей сложности почти 50% выплат теперь производится онлайн.

Почему это полезно?

После начала полномасштабной войны остро встал вопрос доступа вкладчиков к собственным средствам. Из-за перемещения внутри страны или выезда за границу многие не могли физически посетить банковские отделения.

Именно поэтому была введена система онлайн выплат через приложение «Дія». Таким образом, вкладчики без ограничений могут получить свои деньги в любом уголке Украины или за ее пределами.

Как получить возмещение через «Дію»

Чтобы получить возмещение в приложении «Дія», необходимо:

зайти в приложение, нажать «Сервисы» и из предложенного меню услуг выбрать «Возврат вкладов»;

выбрать обанкротившийся банк, в котором открыт счет (если речь идет о средствах в нескольких таких банках, процедуру нужно повторить по каждому банку отдельно);

выбрать карту єПідтримка, на которую поступят средства, открытую в одном из банков-агентов, являющихся участниками услуги (или открыть карту єПідтримка сразу в приложении);

посмотреть/проверить информацию, а также сумму, доступную для выплаты;

подписать заявление с помощью Дія.Підпис.

После этого заявление направляется в банк-агент на обработку и в течение трех дней происходит перечисление средств вкладчику. Тратить их можно на что угодно.

В каких банках можно получить выплату через «Дію»:

АО КБ «ПприватБанк»,

АБ «Укргазбанк»,

АО «ПУМБ»,

АО «Универсалбанк»,

АО «Идея Банк».

