Как выбрать депозит: 6 простых правил

Личные финансы
Под матрасом ваши деньги тихо обесцениваются, а могли бы работать и приносить доход. Депозит — простой, доступный и надежный способ сохранить средства и заработать первые проценты. Это идеальный старт для тех, кто хочет научиться приумножать деньги без лишнего риска.
Однако очень важно сделать этот первый шаг правильно и выбрать самое лучшее предложение. Со ссылкой на статью Finance.ua делимся 6 простыми правилами, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант.
1. Срок вклада
Выбирая срок депозита, следует учитывать, когда именно вам могут понадобиться средства — это поможет подобрать оптимальные условия без потери доступа к деньгам. Если есть риск, что деньги понадобятся раньше, лучше выбрать депозит с возможностью досрочного снятия или частичного доступа без потери процентов.
Некоторые банки позволяют такую ​​гибкость, например — Банк Кредит Днепр предлагает вкладчикам как срочные депозиты с фиксированным сроком размещения от 1 до 26 месяцев (по выбору), так и депозиты по требованию и свободным доступом к средствам.
2. Выплата процентов
Они могут начисляться ежемесячно, ежеквартально или в конце срока. Если банк предлагает капитализацию, то есть автоматическое добавление процентов в тело депозита, вы фактически зарабатываете больше благодаря эффекту «процентов на проценты».
3. Налогообложение
Банк автоматически удерживает налог на доходы и сбор. Поэтому реальная прибыль всегда ниже рекламы. Считайте внимательно именно «чистый» доход.
4. Возможность пополнения
Это удобно, если вы планируете регулярно откладывать определенную сумму и хотите, чтобы все деньги работали под проценты. Обязательно уточняйте, есть ли ограничения на максимальный размер вклада.
5. Пролонгация
В большинстве банков депозит автоматически продлевается по окончании. Но ставка вместе с этим может меняться. Важно понимать, на каких условиях вклад «перезапустится».
6. Надежность банка
Ставка имеет значение, но не менее важна стабильность банка и прозрачность условий. Лучше меньше процент в проверенном учреждении, чем рискованное предложение с сомнительными гарантиями.

О топ-5 выгодных депозитах от банков в Украине рассказали в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
