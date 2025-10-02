Как выбрать депозит: 6 простых правил Сегодня 14:03 — Личные финансы

Под матрасом ваши деньги тихо обесцениваются, а могли бы работать и приносить доход. Депозит — простой, доступный и надежный способ сохранить средства и заработать первые проценты. Это идеальный старт для тех, кто хочет научиться приумножать деньги без лишнего риска.

Однако очень важно сделать этот первый шаг правильно и выбрать самое лучшее предложение. Со ссылкой на статью Finance.ua делимся 6 простыми правилами, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант.

1. Срок вклада

Выбирая срок депозита, следует учитывать, когда именно вам могут понадобиться средства — это поможет подобрать оптимальные условия без потери доступа к деньгам. Если есть риск, что деньги понадобятся раньше, лучше выбрать депозит с возможностью досрочного снятия или частичного доступа без потери процентов.

Некоторые банки позволяют такую ​​гибкость, например — Банк Кредит Днепр предлагает вкладчикам как срочные депозиты с фиксированным сроком размещения от 1 до 26 месяцев (по выбору), так и депозиты по требованию и свободным доступом к средствам.

2. Выплата процентов

Они могут начисляться ежемесячно, ежеквартально или в конце срока. Если банк предлагает капитализацию, то есть автоматическое добавление процентов в тело депозита, вы фактически зарабатываете больше благодаря эффекту «процентов на проценты».

3. Налогообложение

Банк автоматически удерживает налог на доходы и сбор. Поэтому реальная прибыль всегда ниже рекламы. Считайте внимательно именно «чистый» доход.

4. Возможность пополнения

Это удобно, если вы планируете регулярно откладывать определенную сумму и хотите, чтобы все деньги работали под проценты. Обязательно уточняйте, есть ли ограничения на максимальный размер вклада.

5. Пролонгация

В большинстве банков депозит автоматически продлевается по окончании. Но ставка вместе с этим может меняться. Важно понимать, на каких условиях вклад «перезапустится».

6. Надежность банка

Ставка имеет значение, но не менее важна стабильность банка и прозрачность условий. Лучше меньше процент в проверенном учреждении, чем рискованное предложение с сомнительными гарантиями.

