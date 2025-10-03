Половина украинцев не получили повышения зарплаты в 2025 году Сегодня 19:05 — Личные финансы

Половина украинцев не получили повышения зарплаты в 2025 году

60% сотрудников не намерены менять место работы в ближайшее время. В то же время 64% из этой группы признались, что могли бы рассмотреть новое предложение, но только при более высокой зарплате.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.

Что удерживает работников на месте

Важнейшими факторами, которые мотивируют оставаться в компании, стали:

гибкий график — 57%;

стабильность — 36%;

коллектив — 31%;

уровень зарплаты — 28%;

отсутствие альтернативных предложений — 25%.

Повышение заработной платы в 2025 году

Почти половина респондентов (49%) в 2025 году не получали повышения зарплаты (в 2024 году — 43%). Также:

23% зафиксировали рост до 10% (22% в прошлом году);

10% получили повышение на 11−20% (12% в 2024 году);

8% - на 21% и более (11% в прошлом году);

11% сообщили о сокращении зарплаты, что почти равно прошлогоднему показателю (12%).

Главные трудности при поиске работы:

низкая оплата труда — 44%;

отсутствие вакансий в отрасли — 30%;

нехватка предложений в регионе — 28%;

совмещение многих обязанностей в одной должности — 23%.

Молодежь (18−34 года) чаще обращает внимание на чрезмерные требования работодателей (39%), в то время как среди старших соискателей (46+) главной проблемой оказалась низкая оплата (32%).

Что определяет выбор работы

Самым значимым фактором для украинцев остается зарплата, ее назвали решающей 80% респондентов. Далее следуют:

близость к дому — 47%;

гибкий график — 44%;

официальное трудоустройство — 40%;

возможность дистанционной работы — 32%.

Среди тех, кто не рассматривает возможность трудоустройства, большая часть респондентов объяснила это выходом на пенсию (42%). Еще 22% назвали причиной состояние здоровья, 13% находятся в декрете, а 11% указали на страх мобилизации как фактор.

Напомним, с 1 октября 2025 года меняются условия , при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель. Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться освобождением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.

Работодатели готовы платить больше , чтобы закрыть вакансии, однако вопрос кадров остается острым. Больше всего чувствуют это специальности из категории «синих воротничков» — работники, занимающиеся физическим трудом, часто на производстве, в промышленности или других отраслях, требующих использования физической силы, а не только интеллектуального труда. Этот тренд будет сохраняться, ведь наряду с мобилизацией стране нужны люди для стабильного функционирования экономики. Для соискателей это означает не только больше выбор работы, но и возможность получать более высокую зарплату.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.