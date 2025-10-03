40% компаний прогнозируют ухудшение ситуации с кадрами Сегодня 13:04 — Личные финансы

40% компаний прогнозируют ухудшение ситуации с кадрами

Сорок процентов работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Наиболее скептическими являются крупные компании с более чем 250 сотрудниками. Среди них 60% чаще ожидают затруднений. В то же время, именно эти предприятия демонстрируют готовность к системному сотрудничеству со студентами.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса от OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации.

При этом 29% работодателей остаются оптимистами. Больше всего позитивных настроений зафиксировано среди малого бизнеса (39%) и в сфере розничной торговли (35%).

Как планируют преодолевать кадровый дефицит

Среди вариантов действий в случае ухудшения ситуации на рынке труда работодатели чаще всего называли:

ориентацию на молодежь непризывного возраста — 41%;

партнерство с учебными заведениями — 35%;

привлечение пенсионеров — 30%.

Кого больше всего не хватает

Опрос показал, что дефицит кадров больше всего ощущается среди рабочих специальностей.

63% компаний заявили о нехватке представителей рабочих профессий («синие воротнички»);

35% указали на нехватку работников среднего звена («серые воротнички»);

19% - на дефицит специалистов высшей квалификации;

9% сообщили о нехватке руководителей.

Что меняется в мотивации персонала

Самым популярным шагом для преодоления кризиса кадров работодатели назвали усиление мотивационного пакета (так ответили 39% опрошенных), в то время как в 2024 году этот вариант избрали лишь 29%. Среди других решений:

наем молодежи до 25 лет для дальнейшего обучения — 21% (против 28% в 2024 году);

привлечение работников пенсионного возраста — 17% (практически без изменений по сравнению с 18% в прошлом году);

наем женщин — 15% (в 2024 году было 21%).

В мотивационный пакет, который выбирали большинство работодателей как возможность для разрешения кризиса кадров в 2025 году, чаще всего входит: медицинское страхование, возможность бесплатного обучения/переобучения для сотрудников, бесплатные обеды, развозка для сотрудников компании, возможность дистанционной работы и наличие хранилища.

Новый закон о разрешении выезда мужчин 18−22 лет

Основной проблемой, которую отмечают компании в связи с новым законом о выезде мужчин в возрасте 18−22 лет, стало увольнение молодых работников и усложнение поиска новых кандидатов.

Среди соискателей работы в возрасте до 22 лет опрос показал, что 23% планируют выезд (12% скорее планируют, 11% точно).

Трудоустройство иностранцев

Только 13% компаний открыты к найму иностранцев. Среди ключевых барьеров, которые называют работодатели, на первом месте отсутствие потребности в иностранных кадрах в отрасли (41%). Также серьезным препятствием остается языковой барьер (27%) и отсутствие опыта сотрудничества с иностранцами (23%).

Среди компаний, открытых к трудоустройству иностранцев, работодатели называют несколько факторов, которые могли бы стать стимулом. На первом месте — налоговые льготы и финансовые бонусы (34%). Среди важных факторов — усиление дефицита украинских кадров (26%), поддержка адаптации работников (26%) и упрощение процесса легализации (23%).

Напомним, по данным OLX Работа, перед осенним сезоном заметно возросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и работы за рубежом. Абсолютным рекордсменом стала вакансия комплектующего в сфере «Производство/рабочие специальности». Ее количество выросло на 331% по сравнению с маем, а медианная зарплата составила 25 тыс. грн.

В Государственной службе занятости рассказали , каких работников не хватает работодателям. Среди лидеров спроса — электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ассистенты учителей также в дефиците, особенно те, кто работает с детьми с особыми образовательными потребностями. Спрос превышает предложение почти тысячу вакансий.

