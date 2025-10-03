0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

40% компаний прогнозируют ухудшение ситуации с кадрами

Личные финансы
63
40% компаний прогнозируют ухудшение ситуации с кадрами
40% компаний прогнозируют ухудшение ситуации с кадрами
Сорок процентов работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Наиболее скептическими являются крупные компании с более чем 250 сотрудниками. Среди них 60% чаще ожидают затруднений. В то же время, именно эти предприятия демонстрируют готовность к системному сотрудничеству со студентами.
Об этом свидетельствуют данные совместного опроса от OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации.
При этом 29% работодателей остаются оптимистами. Больше всего позитивных настроений зафиксировано среди малого бизнеса (39%) и в сфере розничной торговли (35%).

Как планируют преодолевать кадровый дефицит

Среди вариантов действий в случае ухудшения ситуации на рынке труда работодатели чаще всего называли:
  • ориентацию на молодежь непризывного возраста — 41%;
  • партнерство с учебными заведениями — 35%;
  • привлечение пенсионеров — 30%.

Кого больше всего не хватает

Опрос показал, что дефицит кадров больше всего ощущается среди рабочих специальностей.
  • 63% компаний заявили о нехватке представителей рабочих профессий («синие воротнички»);
  • 35% указали на нехватку работников среднего звена («серые воротнички»);
  • 19% - на дефицит специалистов высшей квалификации;
  • 9% сообщили о нехватке руководителей.

Что меняется в мотивации персонала

Самым популярным шагом для преодоления кризиса кадров работодатели назвали усиление мотивационного пакета (так ответили 39% опрошенных), в то время как в 2024 году этот вариант избрали лишь 29%. Среди других решений:
  • наем молодежи до 25 лет для дальнейшего обучения — 21% (против 28% в 2024 году);
  • привлечение работников пенсионного возраста — 17% (практически без изменений по сравнению с 18% в прошлом году);
  • наем женщин — 15% (в 2024 году было 21%).
В мотивационный пакет, который выбирали большинство работодателей как возможность для разрешения кризиса кадров в 2025 году, чаще всего входит: медицинское страхование, возможность бесплатного обучения/переобучения для сотрудников, бесплатные обеды, развозка для сотрудников компании, возможность дистанционной работы и наличие хранилища.

Новый закон о разрешении выезда мужчин 18−22 лет

Основной проблемой, которую отмечают компании в связи с новым законом о выезде мужчин в возрасте 18−22 лет, стало увольнение молодых работников и усложнение поиска новых кандидатов.
Среди соискателей работы в возрасте до 22 лет опрос показал, что 23% планируют выезд (12% скорее планируют, 11% точно).

Трудоустройство иностранцев

Только 13% компаний открыты к найму иностранцев. Среди ключевых барьеров, которые называют работодатели, на первом месте отсутствие потребности в иностранных кадрах в отрасли (41%). Также серьезным препятствием остается языковой барьер (27%) и отсутствие опыта сотрудничества с иностранцами (23%).
Среди компаний, открытых к трудоустройству иностранцев, работодатели называют несколько факторов, которые могли бы стать стимулом. На первом месте — налоговые льготы и финансовые бонусы (34%). Среди важных факторов — усиление дефицита украинских кадров (26%), поддержка адаптации работников (26%) и упрощение процесса легализации (23%).
Напомним, по данным OLX Работа, перед осенним сезоном заметно возросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и работы за рубежом. Абсолютным рекордсменом стала вакансия комплектующего в сфере «Производство/рабочие специальности». Ее количество выросло на 331% по сравнению с маем, а медианная зарплата составила 25 тыс. грн.
В Государственной службе занятости рассказали, каких работников не хватает работодателям. Среди лидеров спроса — электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ассистенты учителей также в дефиците, особенно те, кто работает с детьми с особыми образовательными потребностями. Спрос превышает предложение почти тысячу вакансий.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems