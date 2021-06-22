Open banking, е-деньги, небанковские карты: Рада приняла закон о платежных услугах

Верховная Рада одобрила законопроект о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг.

За соответствующий законопроект №4364 во втором чтении и в целом проголосовал 241 нардеп.

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Что предусматривает документ. Законопроект предусматривает имплементацию в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), что станет стимулом для развития финансовых технологий в Украине, поскольку финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса.

Новое законодательство расширяет круг участников платежного рынка и позволяет развиваться небанкам и финтех-компаниям.

Кроме банков предоставлять платежные услуги смогут: платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. К тому же они будут иметь право работать без участия в платежной системе и смогут сами эмитировать платежные карты.

Появится девять платежных услуг, из них семь финансовых и две нефинансовые (услуга по инициированию платежа и услуга по предоставлению сведений со счетов). Поэтому любой небольшой участник рынка может просто выбрать одну услугу и сделать этот сервис безупречным.

Что изменится для небанков. Небанки также смогут открывать платежные счета для услуги по зачислению средств, выполнению платежных операций, выдаче наличных средств.

Для снижения рисков в платежных счетах нельзя будет накапливать средства, начислять проценты на остаток, и они не будут гарантироваться ФГВФЛ.

Справка Finance.ua

В феврале Рада приняла этот законопроект за основу. Однако позже к нему решили добавить норму, которая устанавливает предельный размер ставки интерчейндж.