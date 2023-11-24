Как будет происходить переход к Open Banking в Украине — план НБУ Сегодня 15:05 — Финтех и Карты

Как будет происходить переход к Open Banking в Украине — план НБУ

Национальный банк Украины активно работает над введением в Украине открытого банкинга. Речь идет о структурированном и безопасном обмене данными между поставщиками платежных услуг через открытые API (application programming interface).

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время Digital Banking Conference, сообщает пресс-служба регулятора.

«Наше видение: открытый банкинг — это один из шагов к открытым финансам. В Законе Украины „О платежных услугах“ предусмотрено, что с 1 августа 2025 года все банки должны открыть свои API. Но как они должны это сделать — ведь финтехов много? Чтобы в августе 2025 года они могли со своим решением, интересным потребителю, присоединиться к любому банку, стандарты открытия API для всех банков должны быть одинаковыми. Мы проанализировали опыт разных стран, в том числе европейских, где открытие API происходило как по подаче регуляторов, так и путем самоорганизации рынка. Мы пошли по последнему пути», — отметил Алексей Шабан.

Как пояснил зампред НБУ, дорожной картой предусмотрено, что Национальный банк устанавливает определенные рамки, а дальше — банки договариваются о стандартах открытых API.

В частности, речь идет не только о технической спецификации, но и о минимальном наборе так называемых базовых API, которые должны открываться на бесплатной основе.

То есть будет базовый набор данных, которые банки будут передавать бесплатно, а также дополнительный — на коммерческой основе. Все спецификации будут стандартизированы и по итогам договоренностей между банками утверждены НБУ.

«Мы считаем, что весной 2024 договоренности должны быть согласованы, чтобы у банков было время до определенного в законе срока открыть API. За основу банки уже взяли спецификации Berlin Group и сейчас оптимизируют их для нашего рынка. Мы уверены, что в августе 2025 года банки откроют доступ к информации о счетах и даже для инициирования трансакций», — подчеркнул Шабан.

В то же время он подчеркнул, что, во-первых, получение такого доступа к счету будет возможно только с разрешения владельца этого счета, во-вторых, получить доступ смогут только участники платежного рынка, которые получат необходимую авторизацию Национального банка.

Напомним, в августе Национальный банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга, определяющую направления развития, дорожную карту и ключевые требования по внедрению в Украине открытого банкинга. Ее принятие еще на один шаг приближает украинский платежный рынок к европейскому.

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин ранее отмечал , что преимущества для пользователя очевидны — за счет усиления конкуренции между поставщиками платежных услуг появятся новые продукты и сервисы, улучшится их качество, снизится стоимость услуг с сохранением высокого уровня безопасности проведения операций.

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