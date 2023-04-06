Украинцы назвали наиболее ожидаемые функции, которые хотели бы видеть в цифровом банкинге (инфографика) — Finance.ua

Украинцы назвали наиболее ожидаемые функции, которые хотели бы видеть в цифровом банкинге (инфографика) Сегодня 08:31 — Финтех и Карты

Украинцы назвали наиболее ожидаемые функции, которые хотели бы видеть в цифровом банкинге (инфографика)

Более 50% украинцев готовы пользоваться исключительно цифровым банкингом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования MasterIndex, проведенного по заказу Mastercard

Как отмечается, 94% держателей карт сегодня пользуются цифровым банкингом, причем подавляющее большинство из них (75%) предпочитают именно мобильные приложения.

Инфографика: Mastercard

Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (51%) утверждают, что в ближайшие два года готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, без посещения физических банковских отделений.

Частота использования цифрового банкинга возросла — об этом заявляют 43% опрошенных респондентов. В общей сложности, треть украинцев (31%) заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг ежедневно, еще 41% делают это как минимум несколько раз в неделю.

Самые популярные операции

Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали:

пополнение мобильного счета (82%);

перевод средств с карты на карту (80%);

оплата коммунальных услуг (72%);

донаты (30%);

оплата кредита (24%);

приобретение транспортных билетов (23%);

открытие депозитов (14%) и платежных карт (14%).

Инфографика: Mastercard

Наиболее ожидаемые функции

Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге, отмечают возможность оформить платежную карту онлайн (61%), управление счетами разных банков в одном приложении (52%), приобретение криптовалюты (27%), покупку билетов на транспорт (27%), получение финансовых консультаций по управлению активами (22%), а также возможность покупать ценные бумаги и акции (21%).

Инфографика: Mastercard

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