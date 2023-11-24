Какие депозиты будут самыми популярными — мнения банкиров (инфографика, опрос) Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Какие депозиты будут самыми популярными — мнения банкиров (инфографика, опрос)

Большинство опрошенных банкиров считают, что самыми популярными среди их частных клиентов останутся гривневые депозиты на 3 и 6 месяцев. Но в Сенс Банке рассказывают и о более коротких и длинных сроках.

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«С прошлого года среди вкладчиков наиболее популярны краткосрочные депозиты на 3 дня — 6 месяцев в национальной валюте Украины. Наш фокус неизменен, мы предлагаем клиентам достаточно широкий выбор условий и разные сроки размещения депозитов (от 3 дней до 60 месяцев)».

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По словам Максима Ярославского, самым популярным в Укргабзанке является «Эко-депозит» сроком на 3 месяца в гривне. Это связано с достаточно высокой доходностью по этому вкладу в течение относительно короткого календарного периода и желанием клиентов размещать средства на короткий срок. «Считаем, что по крайней мере до конца года именно такие депозитные вклады будут оставаться самыми популярными», — говорит он.

«С началом цикла снижения учетной ставки наиболее популярными сроками для банков и клиентов были и останутся 3 и 6 месяцев. Именно на эти сроки большинство банков предлагают самые лучшие ставки. Мы в своей работе предлагаем лучшие условия по депозитам в национальной валюте на срок от 3 до 6 месяцев, и продолжим фокусироваться в первом полугодии именно на этих сроках», — рассказывает Максим Цымбал из банка «Пивденный».

Руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Сергей Анников также говорит, что клиенты банка предпочитают вклады сроком на 3 и 6 месяцев.

«Ситуация со сроками депозитов до конца года — начала следующего не изменится, клиенты будут продолжать отдавать предпочтение депозитам на срок до 6 месяцев, на которых банк и фокусируется», — считает Максим Гончарук из ОТП Банка

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«Самый популярный срок размещения для новых гривневых депозитов физических лиц в 2023 году — это 3 месяца. По нашему мнению, популярными останутся сроки 3 и 6 месяцев», — говорит Валерий Водотыка из Укрсиббанка

По мнению Александра Супруновича, самыми популярными будут вклады сроком на 4 и 6 месяцев. «На эти сроки банки будут давать более интересные предложения, поскольку более длинные сроки могут быть более рискованными для банков, учитывая возможные снижения ставок по депозитным сертификатам и возможные изменения учетной ставки НБУ в декабре», — убежден он.

Дмитрий Коваль рассказывает, что у ПУМБ наибольшим спросом пользуются срочные депозиты с наибольшей ставкой. «Наибольший удельный вес — 80% всего депозитного портфеля в гривне и иностранной валюте — у депозитов со сроком размещения до года: 3, 6 или 12 месяцев» — добавляет банкир. Учитывая это, банк запустил акционный депозит «Благодарный» под 15% годовых и с дополнительной категорией кешбэка.

«Опыт Идея Банка в 2023 году показывает, что наибольшей популярностью пользуются депозиты на 6−12 месяцев. Доля таких депозитов в структуре портфеля составляет до 50%. Здесь уже сам банк руководит политикой установления ставок, предлагая более интересные ставки именно на эти сроки. В общем же, на рынке популярны депозиты на срок 3−6 месяцев. Я считаю, что в следующем году предпочтения клиентов останутся без изменений», — говорит Сергей Мищенко.

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