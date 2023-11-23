Закон о микрокредитах: глава НБУ объяснил основные изменения — Finance.ua

Закон о микрокредитах: глава НБУ объяснил основные изменения Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

Закон о микрокредитах: глава НБУ объяснил основные изменения

Верховная Рада приняла закон об ответственном кредитовании, который ограничивает размер процентных ставок и ужесточает требования к кредиторам.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

«Национальный банк был инициатором законодательных изменений, предусмотренных документом, и мы благодарим парламент за поддержку. Необходимость трансформации рынка небанковских услуг, прежде всего в сегменте микрокредитования, назрела уже давно», — отметил Пышный.

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Он отметил, что-то, как сегодня предоставляются микрокредиты, — это фактическое игнорирование прав потребителей, подталкивание их к долговой яме, сверхприбыльная бизнес-модель для финучреждений, которая фактически калечит жизнь людей.

Принятый закон:

1. Вводит предельную стоимость кредита.

То есть будут установлены предельные размеры процентных ставок — не более 1% в день. «Мы дойдем до этого показателя поэтапно в течение 8 месяцев: первые 4 месяца ставка 2,5%, следующие 4 месяца — 1,5%, а дальше — не более 1%. Сегодня эти цифры ничем не ограничены и иногда достигают тысяч процентов годовых» , — объяснил глава НБУ.

2. Позволит НБУ устанавливать минимальные требования к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний.

«Это позволит качественно уменьшить долговую нагрузку на одного заемщика. Поэтому „ночные кредиты за 1 минуту“ останутся в прошлом», — добавил Пышный.

3. Запрещает автоматически продлевать срок использования кредита.

«Ведь потребитель по невнимательности может не знать, что уже пошел, так сказать, на следующий круг, а кредитор не спешит об этом сообщать. Все платежи должны быть озвучены потребителю», — объясняет он.

4. Предусматривает дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований. Обойти требования закона никому не удастся.

Этого уже достаточно, чтобы двигаться к действительно цивилизованному предоставлению микрокредитов. Здесь мы не создаем какое-то ноу-хау, а пользуемся мировой практикой и опираемся, в том числе на европейский опыт, и уже сейчас внедряем те изменения, которые нам будут необходимы для присоединения к европейскому финансовому рынку", — говорит Пышный.

пресс-службе Нацбанка также добавили, что в большинстве своем финансовые компании, предоставляющие микрокредиты, сознательно пренебрегают проверкой платежеспособности заемщиков и соответственно устанавливают «заоблачные» процентные ставки по кредиту, которые перекрывают риск невозврата средств.

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«По данным Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка, сотни тысяч заемщиков финансовых компаний находятся в состоянии хронической задолженности, постоянно берут новые кредиты для погашения взятых прежде, и не могут самостоятельно разорвать этот замкнутый круг. Новый Закон меняет правила игры на этом рынке и вводит ответственное кредитование финансовыми компаниями, когда учтены интересы кредитора и защищены права потребителя», — отмечают в НБУ.

Кроме того, новый Закон предусматривает изменения в Закон Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», позволяющие оптимизировать процесс принятия регуляторных актов НБУ относительно небанковского рынка и привести его в соответствие с аналогичными процедурами на банковском рынке.

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