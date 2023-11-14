Война в Украине уничтожила спрос на валютное кредитование — Нацбанк Сегодня 14:05 — Кредит&Депозит

Война в Украине уничтожила спрос на валютное кредитование — Нацбанк

Полномасштабное вторжение россии практически уничтожило спрос на валютные займы, способствовав переориентации на кредитование в национальной валюте, что является хорошим индикатором для экономики, такое мнение выразила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

«Гривневое кредитование превалирует, и вообще, в принципе, гривня более привлекательна для кредитования, чем валюта. Это очень важно, и я думаю, что эта любовь к кредитованию в гривне должна сохраниться и дальше», — сказала она на дискуссии Центра экономических стратегий (ЦЭС).

Дадашова отметила, что ранее основным мотивом валютного кредитования были более низкие ставки по таким кредитам, что при отсутствии у бизнеса реальных потребностей и поступлений в валюте приводило к проблемам. По ее словам, возросшие в войну риски валютного кредитования резко уменьшили интерес бизнеса к нему. Директор департамента финансовой стабильности НБУ отметила, что в последнее время кредитный портфель стабилизировался и вернулся к небольшому росту, и теперь перед банками стоит задача компенсировать его потерю за время войны, что составило, по разным метрикам, около 15%.

«Сейчас качество кредитного портфеля абсолютно нормальное, оно даже лучше, чем довоенное. То есть банки не теряют так много кредитного риска, как это было еще несколько месяцев назад», — подчеркнула эксперт.

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Она уточнила, что пока небольшой рост кредитного портфеля в значительной степени связан с ростом в рамках государственных программ поддержки.

«Но большая открытость нового кредитования уже заметна, в том числе и в наших опросах», — отметила Дадашова.

Среди других тенденций она отметила рост доли малого и среднего бизнеса (МПБ) в кредитном портфеле до уже более чем 50%. «Из них значительная часть принадлежит бизнес-группам, то есть это не такой чистый, малый бизнес, это все же крупный бизнес, но таким образом структурированный. Но в общем портфеле 15% кредитов предоставлено должникам, не относящимся к бизнес-группам», — уточнила эксперт, подчеркнув, что они являются «хорошим двигателем» для рыночного кредитования.

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fixygen По материалам:

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