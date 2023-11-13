Данилишин рассказал, сколько Украина платит по кредитам МВФ (сравнение с другими странами) — Finance.ua
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Данилишин рассказал, сколько Украина платит по кредитам МВФ (сравнение с другими странами)

Казна и Политика
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Средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, на октябрь 2023 года составляет около 2,1% годовых.
Об этом сообщил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин, профессор, заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.
Одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны, оказались кредиты МВФ. Их обслуживание в 2023 году обойдется в около 8% годовых.
Для сравнения:
  • кредит от Франции, полученный Украиной в ноябре 2022 г., имеет фиксированную доходность в 1,04% годовых,
  • кредит от Японии в июне 2022 г. — 1,0% годовых,
  • кредит от Канады в апреле 2023 г. — 1,5% годовых.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по второму пересмотру механизма расширенного финансирования (EFF), открывающего путь к получению транша в около 900 млн долл.
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Согласно расчетам Международного валютного фонда, в 2023 году Украине требуется как минимум в 39,5 млрд долл. внешнего финансирования. В случае неблагоприятного сценария эта сумма может увеличиться до 57 млрд долл.
Неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП в 2023 году на 12,5% и инфляцию на уровне 40%, а также снижение международных резервов до 18 млрд долл. и расходов госбюджета до 68,8% ВВП.
Впрочем, согласно прогнозам чиновников, рост реального ВВП Украины в 2023 году ожидается на уровне 3,2%, а инфляция — 28%.

Справка Finance.ua:

  • МВФ имеет с Украиной четырехлетнюю программу расширенного финансирования, которая вместе с другими донорами Украины составляет общий финансовый пакет в $115 миллиардов для поддержки дееспособности государства;
  • программа МВФ призвана поддержать в Украине макрофинансовую стабильность, оживить экономическую активность, поддержать имплементацию структурных реформ и мер по модернизации экономики Украины. Важной задачей для такого финансирования является усовершенствование системы государственного управления и помощь Украине в реализации ее амбиций по присоединению к ЕС;
  • также МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине. Международный валютный фонд объявил о запуске фонда развития возможностей для Украины, на который доноры уже выделили 14 млн долларов.

Как Украина будет сотрудничать с МВФ в 2023 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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