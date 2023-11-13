МВФ и Украина договорились о следующем транше на $900 млн — Finance.ua

МВФ и Украина договорились о следующем транше на $900 млн Сегодня 10:01 — Казна и Политика

МВФ, Getty Images

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по второму пересмотру механизма расширенного финансирования (EFF), который открывает путь к получению транша около 900 млн долk.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы „Механизм расширенного финансирования“ (The Extended Fund Facility, EFF) с Украиной, работавшей в Варшаве с 6 по 10 ноября 2023 года, завершила работу», — говорится в сообщении.

По результатам работы миссии достигнуто соглашение на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) о выполнении Украиной условий программы и обновлении перечня мер экономической и финансовой политики на будущий период.

«Это соглашение подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ, который рассмотрит его в течение месяца», — отметил руководитель миссии МВФ Гевин Грей.

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Украина выполнила все количественные критерии эффективности, установленные на конец июня, все индикативные цели, установленные на конец сентября, а также выполнила большинство структурных маяков. С учетом этого, Совет исполнительных директоров МВФ рассмотрит вопрос о предоставлении Украине транша в сумме 663,9 млн СПЗ (эквивалент 900 млн долл. США).

Что говорят в МВФ

Несмотря на разрушительное влияние войны на население и экономику Украины, макроэкономическая и финансовая стабильность сохранена благодаря взвешенной политике, а также постоянной и своевременной внешней поддержке. Недавний переход НБУ к управляемой гибкости обменного курса прошел успешно.

Финансовая система остается стабильной и ликвидной, имеет значительный объем резервов благодаря масштабным антикризисным мерам. Приоритетными остаются диагностическое обследование банков, реформы банковского надзора, усиление корпоративного управления в государственных банках и планирование на случай реализации экстренных мер.

Важным достижением является недавнее принятие законодательства о возобновлении декларирования активов и приведение закона о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в соответствие со стандартами FATF.

Украинские власти должны быть готовы принять дополнительные меры по обеспечению поступлений в бюджет и продолжать прилагать усилия для мобилизации финансирования на внутреннем рынке.

Своевременное предоставление обещанной внешней поддержки будет иметь решающее значение для финансирования бюджета и макроэкономической стабильности. Кроме того, для поддержки ожидаемых затрат на восстановление и отстройку будет важно обеспечить интеграцию механизмов управления донорским финансированием в бюджетные процессы и соответствие этих механизмов наилучшим практикам управления государственными финансами и прозрачности.

Рост экономики Украины

Эксперты МВФ высоко оценили чрезвычайную стойкость украинской экономики.

Последние экономические данные свидетельствуют о более мощном, чем ожидалось, экономическом восстановлении в 2023 году и существенном снижении темпов инфляции при значительных международных резервах и стабильном валютном рынке.

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Учитывая это, эксперты МВФ ожидают более мощного восстановления украинской экономики. Они повысили свою оценку роста реального ВВП в 2023 году до 4,5%, хотя при утверждении первого пересмотра программы EFF этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%.

Тем не менее, ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 3−4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

Справка Finance.ua:

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 31 марта 2023 года утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины;

программа реализуется в два этапа (военный и послевоенный) и предусматривает доступ к кредитным средствам от МВФ в размере 11,6 млрд СПЗ (эквивалент 15,6 млрд долл. США);

транши по программе будут предоставляться по результатам ежеквартальных просмотров. В целом в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл. США в эквиваленте), из которых 2 млрд СПЗ (эквивалент 2,7 млрд долл. США) было получено в апреле;

эта программа является частью общего пакета поддержки Украины международными партнерами на сумму 115 млрд долл. США по базовому сценарию и 140 млрд долл. США по пессимистическому сценарию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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