В НБУ рассказали, что в фокусе переговоров с МВФ — Finance.ua

В НБУ рассказали, что в фокусе переговоров с МВФ Сегодня 10:00 — Валюта

В НБУ рассказали, что в фокусе переговоров с МВФ

С 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по Статье IV Соглашений МВФ и проведения второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Об этом пишет НБУ.

В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

Во время второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике.

Речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

В фокусе встреч

Ситуация в финансовом секторе страны,

результаты оценки устойчивости банковского сектора,

реализация Стратегии смягчения валютных ограничений,

переход к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию.

Будут обсуждаться результаты перехода к режиму управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе. Кроме того, специалисты остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

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«Мы настроены на конструктивный анализ проделанной работы и плодотворную дискуссию относительно дальнейших шагов. Пересмотр будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев полномасштабной войны работает слаженно и эффективно. Мы четко осознаем критическую необходимость сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования нужд бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

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