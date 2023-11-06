В НБУ рассказали, что в фокусе переговоров с МВФ — Finance.ua

В НБУ рассказали, что в фокусе переговоров с МВФ
С 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по Статье IV Соглашений МВФ и проведения второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Об этом пишет НБУ.
В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.
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Во время второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике.
Речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.
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В фокусе встреч
- Ситуация в финансовом секторе страны,
- результаты оценки устойчивости банковского сектора,
- реализация Стратегии смягчения валютных ограничений,
- переход к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию.
Будут обсуждаться результаты перехода к режиму управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе. Кроме того, специалисты остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.
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«Мы настроены на конструктивный анализ проделанной работы и плодотворную дискуссию относительно дальнейших шагов. Пересмотр будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев полномасштабной войны работает слаженно и эффективно. Мы четко осознаем критическую необходимость сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования нужд бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.
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