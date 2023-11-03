МВФ готовит миссию для пересмотра программы, которая откроет путь к траншу на $900 миллионов — Finance.ua
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МВФ готовит миссию для пересмотра программы, которая откроет путь к траншу на $900 миллионов

Казна и Политика
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МВФ готовит миссию для пересмотра программы, которая откроет путь к траншу на $900 миллионов
МВФ готовит миссию для пересмотра программы, которая откроет путь к траншу на $900 миллионов
Международный валютный фонд (МВФ) готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит Украине привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долл.
Об этом сообщил в Facebook премьер Денис Шмыгаль по итогам онлайн-разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
«Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Заметили прогресс в этом направлении. Затронули вопросы финансирования дефицита государственного бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики.
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Поздравил возобновление работы офиса МВФ в Украине. Это позитивный сигнал для всех наших партнеров, что Украина сохраняет стабильность и продолжает меняться", — написал премьер.
Напомним, МВФ начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).
Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины — Украина получила около 890 млн долл. США, которые будут направлены на бюджетную поддержку.
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В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл. США).
Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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