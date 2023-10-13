НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины — Finance.ua
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НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины

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НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины
НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины
Украине требуется дополнительный план с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает пресс-служба НБУ.
Во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат в Марракеше он сказал, что турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системная глобальная мера предохранения.
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«Мы должны разработать наш общий детальный „План Б“, чтобы обеспечить постоянство программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую устойчивость Украины при любых условиях», — сказал Пышный.
Со своей стороны, Гопинат отметила успешный переход НБУ к управляемой гибкости курса, а также подтвердила как понимание Фондом потребностей Украины, так и готовность к разработке предохранителей на случай реализации рисков.

Справка Finance.ua:

  • 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа является частью пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;
  • как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета;
  • В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF на 5,4 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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