НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины — Finance.ua

НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины Сегодня 09:47

НБУ хочет разработать «План Б» с МВФ для сохранения международной поддержки Украины

Украине требуется дополнительный план с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает пресс-служба НБУ.

Во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат в Марракеше он сказал, что турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системная глобальная мера предохранения.

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«Мы должны разработать наш общий детальный „План Б“, чтобы обеспечить постоянство программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую устойчивость Украины при любых условиях», — сказал Пышный.

Со своей стороны, Гопинат отметила успешный переход НБУ к управляемой гибкости курса, а также подтвердила как понимание Фондом потребностей Украины, так и готовность к разработке предохранителей на случай реализации рисков.

Справка Finance.ua:

31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа является частью пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;

как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета;



В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF на 5,4 млрд долларов.



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