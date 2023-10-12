Глава МВФ назвала сумму кредита Украине в декабре при выполнении условий — Finance.ua

Глава МВФ назвала сумму кредита Украине в декабре при выполнении условий
Международный валютный фонд в декабре 2023 года сможет выделить Украине еще 900 млн долларов по программе расширенного финансирования (EFF).
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«В июне мы завершили первый пересмотр этой программы, в результате чего поддержка МВФ в этом году составила 3,6 млрд долларов с 15,6 млрд долларов, доступных по программе. Дополнительные 900 млн долларов будут доступны в декабре после завершения второй проверки и при одобрении нашего Совета директоров», — сказала она на четвертом министерском круглом столе касательно поддержки Украины.
По ее словам, на данный момент власти Украины добились хороших успехов, в том числе в восстановлении довоенной налоговой системы, управления и борьбы с коррупцией, а также в переходе к управляемой гибкости обменного курса.
«Они действительно продемонстрировали большой интерес и преданность делу успеха своей программы», — добавила Георгиева.
Глава МВФ отметила, что по последним оценкам фонда, потребности во внешнем финансировании Украины в 2024 году будут на 3 млрд долларов выше, чем на момент первого обзора, при этом потребуется официальная поддержка в размере 31,9 млрд долларов.
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«Для всех нас очень важно работать вместе, чтобы обеспечить продолжение такого финансирования в сроки и на условиях, необходимых для удовлетворения потребностей Украины и помощи в восстановлении внешней и долговой устойчивости», — сказала она.
Как заявила Георгиева, «каждый день этой несправедливой войны приносит Украине огромные человеческие и экономические потери».
«Несмотря на эти потрясения, украинцы проявили превосходную стойкость и силу духа: люди идут на работу, дети идут в школу; они ходят по магазинам и обедают, банки работают в полную силу, а компании и домохозяйства платят налоги — уверенность повышается. Но такая стойкость не должна ни на миг затмить основные разрушения, вызванные войной россии в Украине», — добавила она.
Глава МВФ похвалила власти Украины «за умелое управление экономикой в решении этих проблем, за обеспечение предоставления государственных услуг, за продвижение важных и часто трудных структурных реформ в военное время, а также за поддержку политики, обеспечивающей макроэкономическую и финансовую стабильность».
«Стойкость Украины очевидна в том, что резкий спад в прошлом году сменился постепенным восстановлением, при этом рост в этом году ожидается в верхней части нашего диапазона в +1 -3%. Инфляция быстро замедлилась до однозначных цифр. Резервы центрального банка укрепились благодаря внешней поддержке», — добавила она.
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По ее словам, важным столпом этой стойкости является крупномасштабная международная поддержка: «Вместе мы работали над разработкой четырехлетней программы финансирования Украины на сумму 115 млрд долларов».
«Я с гордостью могу сказать, что программа расширенного финансирования МВФ (EFF) сыграла каталитическую роль в этом пакете финансирования, одновременно поддерживая украинские власти в поддержке экономической и финансовой стабильности, а также в проведении важнейших реформ для содействия экономическому росту и чтобы укрепить управление и заложить основу для дальнейшего вступления в ЕС», — сказала Георгиева.
Справка Finance.ua:
- 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;
- как заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении своих обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа.
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