Миссия МВФ по 2-му пересмотру программы EFF для Украины состоится в 1-й половине ноября — Пышный Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Миссия МВФ по 2-му пересмотру программы EFF для Украины состоится в 1-й половине ноября — Пышный

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) запланирована на первую половину ноября, сообщил в интервью «Форбс Украина» глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

«Потом, ориентировочно через месяц, — борд (совет директоров) МВФ. Доступ к финансированию — сразу после положительного решения. Если все произойдет так, как мы планируем, Украина получит в этом году от МВФ совокупно $4,5 млрд. В целом программа предусматривает 11 пересмотров», — отметил глава НБУ.

Пышный считает, что Украина «не в идеальной, но в довольно неплохой форме» в плане выполнения структурных маяков.

«Проблемные и требуют обсуждения и вопросы налоговых проверок, и РЕР, и изменения в госбюджет текущего года для финансирования оборонных нужд на 317 млрд грн. И бюджет в следующем году, и проблематика антикоррупционного направления», — добавил глава НБУ.

Тем не менее, он оптимистичен по решению вопроса финмониторинга PEP. «Я вижу политическую свободу высшего руководства страны выполнить этот структурный маяк. По другим вопросам у меня большая надежда, что парламент примет нужные решения. По крайней мере, со стороны НБУ для этого сделано все необходимое», — объяснил свою позицию Пышный.

Также глава Нацбанка подчеркнул, что впервые за долгое время в перечне проблемных вопросов Украины отсутствует пункт о независимости и институциональной состоятельности НБУ.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей в интервью NV в понедельник отметил , что для II пересмотра программы EFF Украине необходимо принять новый устав Оператора газотранспортной системы Украины, законодательно решить вопрос налоговых проверок бизнеса и финмониторинга PEP, чтобы закон полностью отвечал наставлениям FATF и реализовал риск-ориентированный подход.

По его словам, среди необходимых задач также разработать концептуальную записку по программе льготного кредитования «5−7-9», где должно быть изложено видение улучшения ее мониторинга и недопущение негативных последствий для финансового сектора в результате ее реализации.

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