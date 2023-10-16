МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине — Finance.ua
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МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине

Казна и Политика
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МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине
МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине
Международный валютный фонд (МВФ) объявил о запуске фонда развития состоятельности Украины, на который доноры уже выделили 14 млн долл.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.
«МВФ объявил о запуске Фонда развития состоятельности Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного проведения реформ», — отметил Пышный.
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Глава НБУ подчеркнул, что в двух последних меморандумах Украины с МВФ, в частности, говорится, что основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы усилить состоятельность Украины.
Кроме того, важны несколько направлений — международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, усиление институциональной состоятельности органов власти. И за каждым из них важными составляющими являются ритмичность, своевременность и полнота. Реформы в Украине и усиление состоятельности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением лучшего мирового опыта.
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«МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. В настоящее время доноры уже выделили 14 млн долл. Цель — собрать 65 млн долл.», — заявил Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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