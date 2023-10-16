МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине — Finance.ua

МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине Сегодня 11:30 — Казна и Политика

МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о запуске фонда развития состоятельности Украины, на который доноры уже выделили 14 млн долл.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

«МВФ объявил о запуске Фонда развития состоятельности Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного проведения реформ», — отметил Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, что в двух последних меморандумах Украины с МВФ, в частности, говорится, что основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы усилить состоятельность Украины.

Кроме того, важны несколько направлений — международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, усиление институциональной состоятельности органов власти. И за каждым из них важными составляющими являются ритмичность, своевременность и полнота. Реформы в Украине и усиление состоятельности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением лучшего мирового опыта.

Читайте также Глава МВФ назвала сумму кредита Украине в декабре при выполнении условий

«МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. В настоящее время доноры уже выделили 14 млн долл. Цель — собрать 65 млн долл.», — заявил Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.