В МВФ отреагировали на попытку депутатов нарушить обязательства Украины по финмониторингу РЕР — Finance.ua

В МВФ отреагировали на попытку депутатов нарушить обязательства Украины по финмониторингу РЕР Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В МВФ отреагировали на попытку депутатов нарушить обязательства Украины по финмониторингу РЕР

Поправки к законопроекту № 9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) относительно отсрочки вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создания реестра PEP противоречат договоренностям Украины и Международного валютного фонда (МВФ) и международным стандартам в этой сфере.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в комментарии «Интерфаксу».

«Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) важен для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, которые поддерживает МВФ, и столь же важно на пути к членству в ЕС», — сообщил Степанян.

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По его словам, важно не допустить создания реестра национальных публичных деятелей на основе персоналий, учитывая, что такой подход не поддерживает ни организация, которая вводит стандарты AML/CFT, — Международная группа по противодействию отмыванию денег (FAFT), ни государственные институты Украины.

«Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедлений», — отметил постоянный представитель фонда.

Как сообщалось, парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике 13 октября рекомендовал ВР принять в целом законопроект № 9296-д в редакции, согласно которой ужесточаются требования к такому мониторингу только с момента вступления Украины в ЕС.

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«К сожалению, комитет поддержал законопроект о РЕР в редакции, которая вступает в силу с момента вступления Украины в ЕС, то есть в редакции, которая не даст нам начать переговоры о членстве. За соответствующую правку не голосовал. Считаю это решение ошибочным и подлежащим пересмотру», — прокомментировал это решение глава комитета Даниил Гетманцев.

«На комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, которая не отвечает требованиям наших партнеров из ЕС. Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета для пересмотра редакции законопроекта до второго чтения», — заявлял также председатель правящей фракции «Слуга народа» Давид Арохомия.

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