В Украине запустят новую фондовую биржу: подписан меморандум — Finance.ua

В Украине запустят новую фондовую биржу: подписан меморандум Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в стране, предусматривающий запуск новой фондовой биржи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Документ был подписан на полях римской Конференции по восстановлению Украины.

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Меморандумом предполагается создание целостной рыночной инфраструктуры — от биржевой торговли до клиринга, расчетов и хранения ценных бумаг.

Меморандум предусматривает:

создание единого холдинга, объединяющего ключевые институты инфраструктуры рынка;

участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%;

привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс;

запуск новой фондовой биржи;

оптимизация управления Национальным депозитарием и Расчетным центром.

«Это стратегический шаг к формированию полноценного, ликвидного рынка капитала, который станет источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики», — говорится в сообщении.

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Меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер Юлия Свириденко, председатель Андрей Пышный, и.о. председателя НКЦБФР Ярослав Шляхов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Следующим этапом станет внесение законодательных изменений, проведение конкурса по привлечению инвестора и реформа управления рыночными институтами.

Економічна Правда По материалам:

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