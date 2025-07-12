В Украине запустят новую фондовую биржу: подписан меморандум — Finance.ua

В Украине запустят новую фондовую биржу: подписан меморандум
Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в стране, предусматривающий запуск новой фондовой биржи.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Документ был подписан на полях римской Конференции по восстановлению Украины.
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Меморандумом предполагается создание целостной рыночной инфраструктуры — от биржевой торговли до клиринга, расчетов и хранения ценных бумаг.
Меморандум предусматривает:
- создание единого холдинга, объединяющего ключевые институты инфраструктуры рынка;
- участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%;
- привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс;
- запуск новой фондовой биржи;
- оптимизация управления Национальным депозитарием и Расчетным центром.
«Это стратегический шаг к формированию полноценного, ликвидного рынка капитала, который станет источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики», — говорится в сообщении.
Меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко, первый вице-премьер Юлия Свириденко, председатель Андрей Пышный, и.о. председателя НКЦБФР Ярослав Шляхов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Следующим этапом станет внесение законодательных изменений, проведение конкурса по привлечению инвестора и реформа управления рыночными институтами.
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