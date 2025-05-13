ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году — Finance.ua
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ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году

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ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году
Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год до 3,3% (по февральскому прогнозу 3,5%). Также ЕБРР сохранил прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при условии прекращения войны россии против Украины и получения выгод от послевоенной реконструкции.
«Глобальное торговое давление, а также война влияют на экономические ожидания на 2025 год. Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 3,3% в 2025 году, а недавние глобальные торговые противоречия добавят дополнительных рисков к уже высокой неопределенности, связанной с войной»", — говорится в последнем издании флагманского экономического отчета ЕБРР «Региональные экономические перспективы ЕБРР» во вторник.
Отмечается, что стабильное внешнее финансирование от ЕС в рамках программы Ukraine Facility и поступления от замороженных российских активов ERA, предоставленные странами G7, полностью покроют внешний и фискальный дефициты в 2025 году, поддерживая макроэкономическую стабильность. Ожидается, что мощный стимул со стороны государственного потребления и увеличение военных закупок отечественной промышленности поддержат экономический рост.
В то же время банк отметил, что с середины 2024 года наблюдается замедление экономического роста и ускорение инфляции из-за влияния войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года.

Почему замедлился рост ВВП

ЕБРР напоминает, что рост реального ВВП в 2024 году заметно замедлился с более чем 5,0% в первом полугодии до около 2,0% во втором полугодии, в результате чего общий показатель снизился до 2,9%. Среди причин — дефицит электроэнергии из-за российских атак, низкий урожай и острый дефицит рабочей силы в экономике, в связи с потребностями, вызванными войной.
«В то время как сельское хозяйство, производство энергии и торговля сократились, другие секторы продемонстрировали устойчивый рост, несмотря на сложные условия и войну. Бизнес продемонстрировал устойчивость и адаптивность, что в сочетании со взлетом в 2024 году Черноморского торгового коридора Украины привело к возобновлению роста экспорта после двух лет резкого падения».
В отчете также говорится, что в регионах деятельности ЕБРР — Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Южном и Восточном Средиземноморье (SEMED) — средние темпы роста замедлились с 3,4% в 2022 году до 2,7% в 2023 году и остались в целом стабильными на уровне 2,8% в 2024 году.
«Однако резкий рост неопределенности в торгово-экономической политике в 2025 году, вызванный усилением глобальной политической неопределенности, ослаблением внешнего спроса и прямым и косвенным влиянием объявленного повышения импортных тарифов, побудило ЕБРР снизить свой региональный майский прогноз на этот год на 0,2%. до 3,4% в 2026 году, что не изменилось по сравнению с показателем февраля», — отмечается в публикации.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что ЕБРР в феврале ухудшил прогноз ВВП для Украины в этом году с 4,7% до 3,5%;
  • затем Международный валютный фонд (МВФ) также пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году, снизив его на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом — до 2−3%, а Всемирный банк — с 6,5% до 2%;
  • НБУ в апреле ухудшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,1% с 3,6% в предыдущем январском макроэкономическом прогнозе, в следующем — с 4,0% до 3,7%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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