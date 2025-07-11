На запуск системы перехвата дронов в Киеве выделяют 260 млн грн — Finance.ua
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На запуск системы перехвата дронов в Киеве выделяют 260 млн грн

Казна и Политика
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В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских дронов. На реализацию инициативы будет направлено 260 млн грн.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта «Чистое небо», который предусматривает защиту воздушного пространства Киева с помощью отечественных дронов-перехватчиков.
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Ткаченко сообщил, что на реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен, уточнив, что эти средства пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования.
Речь идет о:
  • развертывании центра подготовки операторов — это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками;
  • формировании дополнительных мобильных подразделений, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к городу.
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Глава КМВА также отметил, что работа проходит в тесной координации с Генеральным штабом ВСУ, Воздушными силами и Силами обороны для достижения максимальной синергии с системой противовоздушной обороны.
Ткаченко также рассказал, что за несколько месяцев пилотного запуска проект «Чистое небо» на Киевщине уже показал свою эффективность — было перехвачено почти 550 вражеских беспилотников.
В то же время, начальник КМВА добавил, что продолжается работа над привлечением внебюджетных средств.
По материалам:
Діло
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