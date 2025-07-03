Украина и США подписали соглашение о совместном производстве дронов — Finance.ua

Украина и США подписали соглашение о совместном производстве дронов Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Украина и США подписали соглашение о совместном производстве дронов

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Данию объявил о соглашении об украинско-американском производстве дронов.

Соглашение касается нескольких компаний, которые будут производить дроны разного типа в течение этого и следующего года. В этом году планируют создать сотни тысяч беспилотников, а в дальнейшем — еще больше.

«Главный компонент — это дроны-перехватчики, которые уже показали себя в Украине. Очень рассчитываем на сбитие „шахедов“ в большом количестве. Это хорошее начало — работать в этом направлении. Также договорились с коллегами, что некоторые наши продакшены смогут получить доступ к соответствующим технологиям. Это может ускорить возможность увеличения производства», — написал Владимир Зеленский.

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В настоящее время в Украине дроны-перехватчики производят четыре компании. Такие беспилотники сбивают десятки вражеских дронов, когда те атакуют Украину.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял , что оборонная промышленность Украины способна производить вооружение более чем на 35 миллиардов долларов. Однако часть этого потенциала не реализуется из-за нехватки финансирования.

theБабель По материалам:

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