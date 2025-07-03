Украина и США подписали соглашение о совместном производстве дронов — Finance.ua

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Украина и США подписали соглашение о совместном производстве дронов

Казна и Политика
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Украина и США подписали соглашение о совместном производстве дронов
Украина и США подписали соглашение о совместном производстве дронов
Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Данию объявил о соглашении об украинско-американском производстве дронов.
Соглашение касается нескольких компаний, которые будут производить дроны разного типа в течение этого и следующего года. В этом году планируют создать сотни тысяч беспилотников, а в дальнейшем — еще больше.
«Главный компонент — это дроны-перехватчики, которые уже показали себя в Украине. Очень рассчитываем на сбитие „шахедов“ в большом количестве. Это хорошее начало — работать в этом направлении. Также договорились с коллегами, что некоторые наши продакшены смогут получить доступ к соответствующим технологиям. Это может ускорить возможность увеличения производства», — написал Владимир Зеленский.
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В настоящее время в Украине дроны-перехватчики производят четыре компании. Такие беспилотники сбивают десятки вражеских дронов, когда те атакуют Украину.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что оборонная промышленность Украины способна производить вооружение более чем на 35 миллиардов долларов. Однако часть этого потенциала не реализуется из-за нехватки финансирования.
По материалам:
theБабель
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