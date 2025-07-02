Кабмин разрешил повышать цены в контрактах на дроны и РЭБ — Finance.ua

Кабмин разрешил повышать цены в контрактах на дроны и РЭБ
Кабинет министров внес изменения в Порядок закупки отечественных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня. Теперь в отдельных случаях допускается увеличение цены уже заключенных государственных контрактов.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 июля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Изменение стоимости будет разрешено, если после заключения договора заказчик инициировал новые технические, инженерные или технологические решения, улучшающие характеристики продукции. В таких условиях допускается единовременное повышение цены до 20% от первоначальной суммы.
«Размер прибыли исполнителя государственного контракта (договора) в составе цены в расчете должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка (не более 25% производственной себестоимости товаров, работ и услуг)», — уточнил Мельничук.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Украина может производить до 10 млн дронов в год.
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