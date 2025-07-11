НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг — Finance.ua

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НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг

Казна и Политика
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НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг
НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг
Национальный банк Украины утвердил порядок надзора за соблюдением прав потребителей нефинансовых платежных услуг в соответствии с законом «О платежных услугах», который вступит в силу 1 августа 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Национальный банк Украины обновил положения о надзоре, дополнив его положениями по контролю за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей нефинансовых платежных услуг.
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В частности:
  1. Определен порядок надзора за соблюдением законодательства по защите прав потребителей нефинансовых платежных услуг.
  2. Упорядочен контроль за рекламой на платежном рынке, что касается нефинансовых платежных услуг, в частности, ее содержания и соответствия требованиям законодательства.
  3. Установлены правила обмена информацией между Национальным банком и поставщиками нефинансовых платежных услуг при осуществлении надзора.
  4. Урегулирована процедура оформления результатов безвыездного надзора, в частности, в дистанционном взаимодействии с объектами надзора.
Эти изменения вводятся в связи с вступлением в силу закона Украины «О платежных услугах» с 1 августа 2025 года.
По материалам:
Діло
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