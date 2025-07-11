НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг — Finance.ua

НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг Сегодня 19:32 — Казна и Политика

НБУ обновил правила надзора в сфере платежных услуг

Национальный банк Украины утвердил порядок надзора за соблюдением прав потребителей нефинансовых платежных услуг в соответствии с законом «О платежных услугах», который вступит в силу 1 августа 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины обновил положения о надзоре, дополнив его положениями по контролю за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей нефинансовых платежных услуг.

Читайте также Банки-лидеры по количеству платежных карт

В частности:

Определен порядок надзора за соблюдением законодательства по защите прав потребителей нефинансовых платежных услуг. Упорядочен контроль за рекламой на платежном рынке, что касается нефинансовых платежных услуг, в частности, ее содержания и соответствия требованиям законодательства. Установлены правила обмена информацией между Национальным банком и поставщиками нефинансовых платежных услуг при осуществлении надзора. Урегулирована процедура оформления результатов безвыездного надзора, в частности, в дистанционном взаимодействии с объектами надзора.

Эти изменения вводятся в связи с вступлением в силу закона Украины «О платежных услугах» с 1 августа 2025 года.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.