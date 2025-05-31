Банки-лидеры по количеству платежных карт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки-лидеры по количеству платежных карт

Финтех и Карты
10
Банки-лидеры по количеству платежных карт
Банки-лидеры по количеству платежных карт
Количество действующих платежных карт в Украине за январь-март 2025 года увеличилось на 4,1%, или на 5,42 млн, — до 137,4 млн карт, тогда как прирост активных (по меньшей мере одна операция за последний месяц) составил всего лишь 1,2%, или 0,71 млн — до 59,4 млн карт.
Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка (НБУ).

Какие банки лидируют по количеству платежных карт

Согласно им, государственный ПриватБанк удерживает лидерскую позицию на рынке: с начала года он увеличил количество действующих платежных карт на 2,6%, или на 1,49 млн — до 58,17 млн ​​шт., в частности, активных — на 1,4%, или на 0,44 млн, до 31,97 млн. шт.
Читайте также
В то же время в Универсал Банке (mono), который в прошлом году вышел на второе место и понемногу догонял ПриватБанк, в первом квартале этого года количество активных карт впервые уменьшилось на 0,6%, или на 0,06 млн — до 9,72 млн, хотя общее количество карт в обращении выросло на 4,4 — 24,18 млн.
Ощадбанк, который замыкает тройку лидеров по количеству карт, за первые три месяца увеличил их количество на 8,4%, или на 1,49 млн, — до 19,22 млн шт., и второй по приросту активных карт — на 2,9%, или на 0,23 млн, до 8,00 млн. шт.
Третью позицию по общему приросту карт занял А-Банк: +9,3%, или 0,81 млн — до 9,52 млн шт.
Читайте также
Количество его активных карт увеличилось на 2,8%, или на 0,05 млн — до 1,84 млн, и по этому показателю он уступает Райффайзен Банку, замкнувшему пятерку по приросту активных карт в первом квартале — на 0,7%, или на 0,02 млн, до 2,38 млн шт.
Общее количество его карт в обращении возросло на 5,5%, или на 0,34 млн, — до 6,49 млн шт.
Четвертое место по приросту активных карт за январь-март занял банк «Альянс» — 0,03 млн, или 45,7%, до 0,11 млн, тогда как общее количество карт у него увеличилось на 0,18 млн — до 0,32 млн.
Читайте также
Стоит отметить также ПУМБ, занявший шестое место по приросту действующих карт с начала года на +4,2% или 0,25 млн до 6,4 млн, тогда как по приросту активных карт лишь на 0,2% - до 1,3 млн шт.
В десятку лидеров по количеству действующих карт вошел Сенс Банк, хотя с начала года количество действующих карт уменьшилось на 12,5%, или 0,31 млн шт., — до 2,2 млн шт., тогда как количество активных уменьшилось на 0,1% - до 0,58 млн.
По количеству активных карт места с 7-го по 10-е занимают Укрсиббанк — 0,89 млн, Укргазбанк и ОТП Банк — соответственно 0,50 млн и 0,40 млн.
InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems