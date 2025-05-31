Банки-лидеры по количеству платежных карт — Finance.ua

Банки-лидеры по количеству платежных карт Сегодня 19:03 — Финтех и Карты

Банки-лидеры по количеству платежных карт

Количество действующих платежных карт в Украине за январь-март 2025 года увеличилось на 4,1%, или на 5,42 млн, — до 137,4 млн карт, тогда как прирост активных (по меньшей мере одна операция за последний месяц) составил всего лишь 1,2%, или 0,71 млн — до 59,4 млн карт.

Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка (НБУ).

Какие банки лидируют по количеству платежных карт

ПриватБанк удерживает лидерскую позицию на рынке: с начала года он увеличил количество действующих платежных карт на 2,6%, или на 1,49 млн — до 58,17 млн ​​шт., в частности, активных — на 1,4%, или на 0,44 млн, до 31,97 млн. шт. Согласно им, государственныйудерживает лидерскую позицию на рынке: с начала года он увеличил количество действующих платежных карт на 2,6%, или на 1,49 млн — до 58,17 млн ​​шт., в частности, активных — на 1,4%, или на 0,44 млн, до 31,97 млн. шт.

В то же время в Универсал Банке (mono), который в прошлом году вышел на второе место и понемногу догонял ПриватБанк, в первом квартале этого года количество активных карт впервые уменьшилось на 0,6%, или на 0,06 млн — до 9,72 млн, хотя общее количество карт в обращении выросло на 4,4 — 24,18 млн.

Ощадбанк, который замыкает тройку лидеров по количеству карт, за первые три месяца увеличил их количество на 8,4%, или на 1,49 млн, — до 19,22 млн шт., и второй по приросту активных карт — на 2,9%, или на 0,23 млн, до 8,00 млн. шт. , который замыкает тройку лидеров по количеству карт, за первые три месяца увеличил их количество на 8,4%, или на 1,49 млн, — до 19,22 млн шт., и второй по приросту активных карт — на 2,9%, или на 0,23 млн, до 8,00 млн. шт.

Третью позицию по общему приросту карт занял А-Банк: +9,3%, или 0,81 млн — до 9,52 млн шт.

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Райффайзен Банку, замкнувшему пятерку по приросту активных карт в первом квартале — на 0,7%, или на 0,02 млн, до 2,38 млн шт. Количество его активных карт увеличилось на 2,8%, или на 0,05 млн — до 1,84 млн, и по этому показателю он уступает, замкнувшему пятерку по приросту активных карт в первом квартале — на 0,7%, или на 0,02 млн, до 2,38 млн шт.

Общее количество его карт в обращении возросло на 5,5%, или на 0,34 млн, — до 6,49 млн шт.

Четвертое место по приросту активных карт за январь-март занял банк «Альянс» — 0,03 млн, или 45,7%, до 0,11 млн, тогда как общее количество карт у него увеличилось на 0,18 млн — до 0,32 млн.

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ПУМБ, занявший шестое место по приросту действующих карт с начала года на +4,2% или 0,25 млн до 6,4 млн, тогда как по приросту активных карт лишь на 0,2% - до 1,3 млн шт. Стоит отметить также, занявший шестое место по приросту действующих карт с начала года на +4,2% или 0,25 млн до 6,4 млн, тогда как по приросту активных карт лишь на 0,2% - до 1,3 млн шт.

В десятку лидеров по количеству действующих карт вошел Сенс Банк, хотя с начала года количество действующих карт уменьшилось на 12,5%, или 0,31 млн шт., — до 2,2 млн шт., тогда как количество активных уменьшилось на 0,1% - до 0,58 млн.

Укрсиббанк — 0,89 млн, Укргазбанк и ОТП Банк — соответственно 0,50 млн и 0,40 млн. По количеству активных карт места с 7-го по 10-е занимают— 0,89 млн,— соответственно 0,50 млн и 0,40 млн.

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